A McLaren nem várja magát az élre; Hamiltonban felsejlettek a tavalyi rossz emlékek

Hiába érkezett meg a Mercedes toronymagas esélyesként a szezon harmadik állomására, Szuzukába, és foglalta el két versenyzője, George Russell és Andrea Kimi Antonelli az első két helyet a Japán Nagydíj első szabadedzésén, pénteki nap leggyorsabb köre Oscar Piastri nevéhez fűződik. A McLaren már a nyitányon magára vonta a figyelmet a remek tempójával, hiszen az „ezüstnyilakat” nem a Ferrari, hanem a wokingi istálló pilótái követték a sorban, méghozzá viszonylag szorosan: Lando Norris 132, míg csapattársa 199 ezreddel maradt el a legjobb időtől.

Ugyan a második gyakorlás már felemásan alakult a konstruktőri címvédő számára, mivel brit pilótája értékes időt vesztett hidraulikus szivárgás miatt, és csak bő húsz perc elteltével hajthatott ki a garázsból, Piastrival folyamatosan ott volt a mezőny elejében, és végül az ő elsőségével zárult az esemény. Az ausztrál 1:30.133-as időt futott, előnye 92 ezred volt a házon belüli csatában ezúttal felülkerekedő Antonelli előtt, míg Russell további 113 ezredre érkezett a harmadik helyen.

Az olasz, brit kettőst a végén javító Norris követte, így a két McLaren nemcsak közrefogta a Mercedes-pilótákat, hanem mindkét Ferrarit is maga mögé utasította. Az ötödikként végző Charles Leclerc és a hatodik Lewis Hamilton hátránya ráadásul további egy-egy tized volt. Noha a wokingiak már zártak az idén élen tréninget, most minden eddiginél magabiztosabb látszatot keltett, ami a riválisok figyelmét is magára hívta.

„A McLaren egészen gyors volt, ami őszintén szólva kissé meglepetésként ért. Még mindig van hova fejlődnünk, és lesz dolgunk az éjszaka során – jelentette ki az egyéni összetettet négy ponttal vezető Russell, aki szerint a címvédő istálló tempója valóságos volt pénteken. – Nem látom, miért ne lenne valóságos a McLaren formája, Lando napja nem alakult jól, de Oscar már az első körtől fogva remek formában volt.”

„Majd az időmérőn meglátjuk, hogy mi a helyzet. Úgy gondolom, még van bennünk tartalék, és a beállítások sem voltak optimálisak, különösen az én esetemben az energiafelhasználás terén. Úgyhogy remélhetőleg szombatra javul a helyzet. Szerintem eléggé nagy különbség van a csapatok beállításai között, illetve abban a tekintetben, mennyire optimalizálták a körüket. Mi nem igazán találtuk meg a megfelelő beállításokat, de ezen viszonylag könnyű változtatni.”

Az előző versenyhétvégén pályafutása első pole pozícióját és győzelmét szerző Antonelli Szuzukában is jó formában kezdett. A kézrögzítőt viselő olasz még a csütörtöki sajtónapon osztotta meg, hogy továbbra is érzi az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésén elszenvedett nagy bukása következményeit. „Ez még az ausztráliai baleset miatt van. Nincs semmi komoly, tudok vezetni, és ez a legfontosabb. Átestem vizsgálaton is, nincs törésről szó, csak egy szalaghúzódás. Ezt azért kell viselnem, hogy gyorsabban gyógyuljak. Vezetés közben viszont akkor is rendben vagyok, ha nem hordom, szóval nincs ok az aggodalomra.”

Az olasz pilóta bizakodóan tekint előre a hétvégére. „Jó napot tudhatunk magunk mögött. Valamennyi tervezett programot teljesítettünk, és sikerült adatokat gyűjtenünk mindhárom gumikeverékről. Bár elégedettek vagyunk az elért eredménnyel, még van tennivalónk. A McLaren különösen gyorsnak tűnt, és több más autó sem volt messze. Jó érzés vezetni a kocsit, de a változó szélerősség és a hidegebb gumik miatt nehezebb összetenni a kört. Az éjszaka folyamán így az egyensúly javítása a cél, és ha ezt sikerül elérnünk, remélhetőleg szombaton harcba szállhatunk a pole pozícióért. Ez kulcsfontosságú lenne, hiszen általában nehéz itt előzni. Meglátjuk, mire megyünk.”

Hiába a nap leggyorsabb köre, a remek tempó és a riválisok figyelme, a McLaren úgy érzi, még mindig a Mercedes és a Ferrari mögött érkezik az erősorrendben. A csapat technikai igazgatója, Randy Singh szerint szombaton az eddig megszokott kép fog kirajzolódni. „Úgy gondolom, mindent kihoztunk a második gyakorlásból, persze Lando esetében ott volt a hidraulikus szivárgás, amit nem tudtunk maradéktalanul megoldani. A csapat viszont így is nagyszerű munkát végzett abban a tekintetben, hogy a lehető legtöbb időt töltsük a pályán, és a lehető legtöbb adatot gyűjtsük össze.”

„Oscar elsőként végzett, amit jó érzés volt látni, de a tempója hasonló volt az ausztráliai hétvége pénteki napjához. Az erősorrend többé-kevésbé változatlan, Annak ellenére, hogy Oscar az élen zárt, a korábbi versenyekhez hasonló kép rajzolódik ki. Az istálló keményen dolgozott az idénynyitó dupla forduló óta azon, hogy megértse, hogyan lehet kihozni a lehető legtöbb teljesítményt a 2026-os erőforrásból, és ezen a területen sikerült elérnünk némi előrelépést.”

„Ugyanakkor mivel nem hoztunk semmi fejlesztést az autóra, a második gyakorláson elért eredményünk valószínűleg kivételesnek számít majd a hétvégén, és annak előrehaladtával a Mercedes és a Ferrari visszaveszi az első két helyet” – tette hozzá a szakember.

A nap leggyorsabb pilótája, Piastri optimistán nyilatkozott a nyitó nap végén. „Összességében jó napot zártunk. Úgy tűnt, sikerült előrelépnünk, különösen a második edzésen, az egészen ígéretes volt. Pozitív érzéseim vannak, sok hasznos adatra tettünk szert, ami jó helyzetbe hoz minket. Tisztában vagyunk vele, hogy még dolgoznunk kell, és egyértelmű, hogy egyes riválisaink, főleg a Mercedes nagyon erős. Mi viszont a saját teljesítményünkre fókuszálunk. Remélhetőleg továbbvisszük a lendületet, és építkezünk a ma elért eredményekre, hogy még versenyképesebbek legyünk.”

Míg az ausztrál összességében remek napot zárt, Norrist problémák hátráltatták. „Nehéz nap volt, nem futottunk annyi kört, ami szükséges lett volna, miközben a délelőtt nagy részét aerodinamikai munkával töltöttük, így a megtett körök nem voltak túl reprezentatívak. Az ilyen pályán egyszerűen minél több körre van szükséged, hogy önbizalmat szerezz, és finomítsd a beállításokat. Most viszont két-három lépés hátrányban vagyunk, mivel nem teljesítettünk hosszú etapot, és túl sok kört sem tettünk meg egymás után. Nem a legjobb így kezdeni, de ott áll előttünk az éjszaka, hogy megpróbáljuk orvosolni a problémákat.”

A Ferrari fejlesztéseket hozott Szuzukába, és bár összességében nem volt nagy a hátránya, így is sem volt maradéktalanul elégedett a nyitó nap végén. A Scuderia mindkét edzésen az ötödik-hatodik pozíciót foglalta el, azonban míg az előbbin a gyorsabb Leclerc lemaradása szűk 3 tized volt, az utóbbin már a 7 tizedet is meghaladta. „Az előző versenyhétvégékhez viszonyítva sokkal nehezebb napunk volt, de ez még csak az első nap volt. A versenytempónk egyelőre jónak tűnik, de még mindig elég nagy a hátrány az élen állókhoz képest. Mostantól az időmérős teljesítményünkre fogunk elsődlegesen fókuszálni.”

Noha Hamilton mindkét gyakorláson ott volt a csapattársa nyomában, egyáltalán nem volt elégedett nyitó nap végén. A hétszeres világbajnok már vezetés közben is jelezte, hogy nem tud megbízni az autóban, ami elengedhetetlen lenne egy ilyen nagy kihívást jelentő pályán. „Ez ilyen pálya, rendkívül nagy kihívást jelent. Csodálatos vezetni rajta, de talán az autó felépítéséből fakadóan is nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Kicsit hasonló érzések fognak el, mint az előző évben. Dolgozunk rajta, bízom benne, hogy az éjszaka folyamán találunk valamit, hogy jobb helyzetbe kerüljünk.”

„Ez elképesztő nyomvonal, de tudnod kell támaszkodni az autó hátuljára, és bíznod kell, hogy veled marad. Ma viszont több megcsúszásom is volt, és nem tudtam lépést tartani a többiekkel. Van még potenciál a kocsiban, csak ki kell találnunk, hogyan hozzuk elő belőle. Ez az, amire összepontosítanunk.”



1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.133 átlag: 231.937 km/ó 28 kör 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:30.225 0.092 mp h. 26 3. George Russell brit Mercedes 1:30.338 0.205 28 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:30.649 0.516 16 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:30.846 0.713 27 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.980 0.847 25 7. Nico Hülkenberg német Audi 1:31.441 1.308 26 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.496 1.363 29 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.498 1.365 26 10. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:31.509 1.376 28 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.532 1.399 28 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:31.590 1.457 29 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:31.608 1.475 28 14. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:31.734 1.601 28 15. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:31.759 1.626 27 16. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:31.933 1.800 10 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:32.438 2.305 27 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.615 2.482 27 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:33.596 3.463 24 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:33.689 3.556 12 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:33.951 3.818 20 22. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford - 1 JAPÁN NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS

1. George Russell brit Mercedes 1:31.666 átlag: 228.058 km/ó 26 kör 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:31.692 0.026 mp h. 26 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:31.798 0.132 20 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:31.865 0.199 23 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:31.955 0.289 25 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:32.040 0.374 23 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:32.457 0.791 27 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:32.529 0.863 27 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:32.601 0.935 23 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:32.665 0.999 29 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:32.759 1.093 27 12. Nico Hülkenberg német Audi 1:32.798 1.132 26 13. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:32.803 1.137 27 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:32.900 1.234 27 15. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:32.978 1.312 25 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:33.361 1.695 24 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:33.383 1.717 26 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:33.697 2.031 22 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:34.221 2.555 18 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:34.490 2.824 24 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:35.294 3.628 21 22. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Honda 1:36.362 4.696 11 JAPÁN NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS