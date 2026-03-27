A McLaren nem várja magát az élre; Hamiltonban felsejlettek a tavalyi rossz emlékek
Hiába érkezett meg a Mercedes toronymagas esélyesként a szezon harmadik állomására, Szuzukába, és foglalta el két versenyzője, George Russell és Andrea Kimi Antonelli az első két helyet a Japán Nagydíj első szabadedzésén, pénteki nap leggyorsabb köre Oscar Piastri nevéhez fűződik. A McLaren már a nyitányon magára vonta a figyelmet a remek tempójával, hiszen az „ezüstnyilakat” nem a Ferrari, hanem a wokingi istálló pilótái követték a sorban, méghozzá viszonylag szorosan: Lando Norris 132, míg csapattársa 199 ezreddel maradt el a legjobb időtől.
Ugyan a második gyakorlás már felemásan alakult a konstruktőri címvédő számára, mivel brit pilótája értékes időt vesztett hidraulikus szivárgás miatt, és csak bő húsz perc elteltével hajthatott ki a garázsból, Piastrival folyamatosan ott volt a mezőny elejében, és végül az ő elsőségével zárult az esemény. Az ausztrál 1:30.133-as időt futott, előnye 92 ezred volt a házon belüli csatában ezúttal felülkerekedő Antonelli előtt, míg Russell további 113 ezredre érkezett a harmadik helyen.
Az olasz, brit kettőst a végén javító Norris követte, így a két McLaren nemcsak közrefogta a Mercedes-pilótákat, hanem mindkét Ferrarit is maga mögé utasította. Az ötödikként végző Charles Leclerc és a hatodik Lewis Hamilton hátránya ráadásul további egy-egy tized volt. Noha a wokingiak már zártak az idén élen tréninget, most minden eddiginél magabiztosabb látszatot keltett, ami a riválisok figyelmét is magára hívta.
„A McLaren egészen gyors volt, ami őszintén szólva kissé meglepetésként ért. Még mindig van hova fejlődnünk, és lesz dolgunk az éjszaka során – jelentette ki az egyéni összetettet négy ponttal vezető Russell, aki szerint a címvédő istálló tempója valóságos volt pénteken. – Nem látom, miért ne lenne valóságos a McLaren formája, Lando napja nem alakult jól, de Oscar már az első körtől fogva remek formában volt.”
„Majd az időmérőn meglátjuk, hogy mi a helyzet. Úgy gondolom, még van bennünk tartalék, és a beállítások sem voltak optimálisak, különösen az én esetemben az energiafelhasználás terén. Úgyhogy remélhetőleg szombatra javul a helyzet. Szerintem eléggé nagy különbség van a csapatok beállításai között, illetve abban a tekintetben, mennyire optimalizálták a körüket. Mi nem igazán találtuk meg a megfelelő beállításokat, de ezen viszonylag könnyű változtatni.”
Az előző versenyhétvégén pályafutása első pole pozícióját és győzelmét szerző Antonelli Szuzukában is jó formában kezdett. A kézrögzítőt viselő olasz még a csütörtöki sajtónapon osztotta meg, hogy továbbra is érzi az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésén elszenvedett nagy bukása következményeit. „Ez még az ausztráliai baleset miatt van. Nincs semmi komoly, tudok vezetni, és ez a legfontosabb. Átestem vizsgálaton is, nincs törésről szó, csak egy szalaghúzódás. Ezt azért kell viselnem, hogy gyorsabban gyógyuljak. Vezetés közben viszont akkor is rendben vagyok, ha nem hordom, szóval nincs ok az aggodalomra.”
Az olasz pilóta bizakodóan tekint előre a hétvégére. „Jó napot tudhatunk magunk mögött. Valamennyi tervezett programot teljesítettünk, és sikerült adatokat gyűjtenünk mindhárom gumikeverékről. Bár elégedettek vagyunk az elért eredménnyel, még van tennivalónk. A McLaren különösen gyorsnak tűnt, és több más autó sem volt messze. Jó érzés vezetni a kocsit, de a változó szélerősség és a hidegebb gumik miatt nehezebb összetenni a kört. Az éjszaka folyamán így az egyensúly javítása a cél, és ha ezt sikerül elérnünk, remélhetőleg szombaton harcba szállhatunk a pole pozícióért. Ez kulcsfontosságú lenne, hiszen általában nehéz itt előzni. Meglátjuk, mire megyünk.”
Hiába a nap leggyorsabb köre, a remek tempó és a riválisok figyelme, a McLaren úgy érzi, még mindig a Mercedes és a Ferrari mögött érkezik az erősorrendben. A csapat technikai igazgatója, Randy Singh szerint szombaton az eddig megszokott kép fog kirajzolódni. „Úgy gondolom, mindent kihoztunk a második gyakorlásból, persze Lando esetében ott volt a hidraulikus szivárgás, amit nem tudtunk maradéktalanul megoldani. A csapat viszont így is nagyszerű munkát végzett abban a tekintetben, hogy a lehető legtöbb időt töltsük a pályán, és a lehető legtöbb adatot gyűjtsük össze.”
„Oscar elsőként végzett, amit jó érzés volt látni, de a tempója hasonló volt az ausztráliai hétvége pénteki napjához. Az erősorrend többé-kevésbé változatlan, Annak ellenére, hogy Oscar az élen zárt, a korábbi versenyekhez hasonló kép rajzolódik ki. Az istálló keményen dolgozott az idénynyitó dupla forduló óta azon, hogy megértse, hogyan lehet kihozni a lehető legtöbb teljesítményt a 2026-os erőforrásból, és ezen a területen sikerült elérnünk némi előrelépést.”
„Ugyanakkor mivel nem hoztunk semmi fejlesztést az autóra, a második gyakorláson elért eredményünk valószínűleg kivételesnek számít majd a hétvégén, és annak előrehaladtával a Mercedes és a Ferrari visszaveszi az első két helyet” – tette hozzá a szakember.
A nap leggyorsabb pilótája, Piastri optimistán nyilatkozott a nyitó nap végén. „Összességében jó napot zártunk. Úgy tűnt, sikerült előrelépnünk, különösen a második edzésen, az egészen ígéretes volt. Pozitív érzéseim vannak, sok hasznos adatra tettünk szert, ami jó helyzetbe hoz minket. Tisztában vagyunk vele, hogy még dolgoznunk kell, és egyértelmű, hogy egyes riválisaink, főleg a Mercedes nagyon erős. Mi viszont a saját teljesítményünkre fókuszálunk. Remélhetőleg továbbvisszük a lendületet, és építkezünk a ma elért eredményekre, hogy még versenyképesebbek legyünk.”
Míg az ausztrál összességében remek napot zárt, Norrist problémák hátráltatták. „Nehéz nap volt, nem futottunk annyi kört, ami szükséges lett volna, miközben a délelőtt nagy részét aerodinamikai munkával töltöttük, így a megtett körök nem voltak túl reprezentatívak. Az ilyen pályán egyszerűen minél több körre van szükséged, hogy önbizalmat szerezz, és finomítsd a beállításokat. Most viszont két-három lépés hátrányban vagyunk, mivel nem teljesítettünk hosszú etapot, és túl sok kört sem tettünk meg egymás után. Nem a legjobb így kezdeni, de ott áll előttünk az éjszaka, hogy megpróbáljuk orvosolni a problémákat.”
A Ferrari fejlesztéseket hozott Szuzukába, és bár összességében nem volt nagy a hátránya, így is sem volt maradéktalanul elégedett a nyitó nap végén. A Scuderia mindkét edzésen az ötödik-hatodik pozíciót foglalta el, azonban míg az előbbin a gyorsabb Leclerc lemaradása szűk 3 tized volt, az utóbbin már a 7 tizedet is meghaladta. „Az előző versenyhétvégékhez viszonyítva sokkal nehezebb napunk volt, de ez még csak az első nap volt. A versenytempónk egyelőre jónak tűnik, de még mindig elég nagy a hátrány az élen állókhoz képest. Mostantól az időmérős teljesítményünkre fogunk elsődlegesen fókuszálni.”
Noha Hamilton mindkét gyakorláson ott volt a csapattársa nyomában, egyáltalán nem volt elégedett nyitó nap végén. A hétszeres világbajnok már vezetés közben is jelezte, hogy nem tud megbízni az autóban, ami elengedhetetlen lenne egy ilyen nagy kihívást jelentő pályán. „Ez ilyen pálya, rendkívül nagy kihívást jelent. Csodálatos vezetni rajta, de talán az autó felépítéséből fakadóan is nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Kicsit hasonló érzések fognak el, mint az előző évben. Dolgozunk rajta, bízom benne, hogy az éjszaka folyamán találunk valamit, hogy jobb helyzetbe kerüljünk.”
„Ez elképesztő nyomvonal, de tudnod kell támaszkodni az autó hátuljára, és bíznod kell, hogy veled marad. Ma viszont több megcsúszásom is volt, és nem tudtam lépést tartani a többiekkel. Van még potenciál a kocsiban, csak ki kell találnunk, hogyan hozzuk elő belőle. Ez az, amire összepontosítanunk.”
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:30.133
|átlag: 231.937 km/ó
|28 kör
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:30.225
|0.092 mp h.
|26
|3.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:30.338
|0.205
|28
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:30.649
|0.516
|16
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:30.846
|0.713
|27
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:30.980
|0.847
|25
|7.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:31.441
|1.308
|26
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:31.496
|1.363
|29
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:31.498
|1.365
|26
|10.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:31.509
|1.376
|28
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:31.532
|1.399
|28
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:31.590
|1.457
|29
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:31.608
|1.475
|28
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:31.734
|1.601
|28
|15.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:31.759
|1.626
|27
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:31.933
|1.800
|10
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:32.438
|2.305
|27
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:32.615
|2.482
|27
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:33.596
|3.463
|24
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:33.689
|3.556
|12
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:33.951
|3.818
|20
|22.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|-
|1
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:31.666
|átlag: 228.058 km/ó
|26 kör
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:31.692
|0.026 mp h.
|26
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:31.798
|0.132
|20
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:31.865
|0.199
|23
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:31.955
|0.289
|25
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:32.040
|0.374
|23
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:32.457
|0.791
|27
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:32.529
|0.863
|27
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:32.601
|0.935
|23
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:32.665
|0.999
|29
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:32.759
|1.093
|27
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:32.798
|1.132
|26
|13.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:32.803
|1.137
|27
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:32.900
|1.234
|27
|15.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:32.978
|1.312
|25
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:33.361
|1.695
|24
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:33.383
|1.717
|26
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:33.697
|2.031
|22
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:34.221
|2.555
|18
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:34.490
|2.824
|24
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:35.294
|3.628
|21
|22.
|Jak Crawford
|amerikai
|Aston Martin-Honda
|1:36.362
|4.696
|11
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|3.30–4.30
|Időmérő
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
