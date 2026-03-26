„Menj ki!” – Max Verstappen kitessékelt egy újságírót a Japán Nagydíj sajtónapján

A négyszeres világbajnok Max Verstappen híres szókimondó stílusáról, és ezúttal sem fogta vissza magát. A Japán Nagydíj helyszínén, Szuzukában már az első kérdés előtt közbeszólt, amikor észrevette azt az újságírót, aki a 2025-ös abu-dzabi futam előtt számára kellemetlen kérdést tett fel.

Az ominózus kérdés akkor arra vonatkozott, hogy a spanyolországi incidense – amelyben George Russell is érintett volt – hozzájárult-e ahhoz, hogy végül alulmaradhat a világbajnoki címért folytatott harcban Lando Norris ellen.

💥 ¡Verstappen boicotea a un periodista inglés de The Guardian!



❌ "No hablaré hasta que se vaya"



👉 Este periodista fue el que le preguntó en Abu Dhabi si se arrepentía de lo que pasó en Barcelona



— Nachez (@Nachez98) March 26, 2026

Verstappen már akkor is ingerülten reagált, kiemelve, hogy a teljes szezon összképét kell nézni, nem egyetlen versenyt. A mostani japán sajtóeseményen pedig egyértelművé tette, hogy nem felejtette el az esetet.

„Egy pillanat. Nem beszélek addig, amíg ő nem megy ki – mondta a holland, mire az újságíró (Giles Richards, The Guardian) visszakérdezett, hogy komolyan gondolja-e. Verstappen igennel válaszolt.

Amikor az újságíró próbálta tisztázni, hogy az abu-dzabi kérdés miatt történt-e mindez, a pilóta ismét megerősítette, majd többszöri felszólítás után egyszerűen így zárta le: „Menj ki!”

A teremben néma csend lett, az érintett elhagyta a helyiséget, ezt követően kezdődhetett el a sajtótájékoztató.



A feszült jelenet után Verstappen már a versenyhétvége szakmai részéről beszélt. Kitért az időmérő edzést érintő energiamenedzsment-változtatásokra is, azonban nem volt teljesen meggyőzve: elmondása szerint szimulátoron még nem próbálta az új beállításokat, de szerinte csak minimális javulás várható.

„Remélem, közelebb kerülünk ahhoz, hogy végig padlógázon mehessünk, de az alapok nem változnak” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy az idei autók viselkedése jelentősen eltér a korábbiaktól, és a pilótáknak továbbra is óvatosan kell bánniuk a gázadással. Verstappen szerint komolyabb előrelépés inkább csak a következő évadban jöhet.



JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

Március 26., péntek

3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Március 27., szombat

3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Március 28., vasárnap

7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!