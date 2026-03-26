Nemzeti Sportrádió

„Menj ki!” – Max Verstappen kitessékelt egy újságírót a Japán Nagydíj sajtónapján

ROCK PÉTER
2026.03.26. 12:10
Max Verstappen szabályozta a sajtótájékoztatót (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Max Verstappen Japán Nagydíj
Nem mindennapi jelenet zajlott le a Formula–1-es Japán Nagydíj csütörtöki médiaprogramján: Max Verstappen megszakította a sajtótájékoztatót, és távozásra szólította fel az egyik újságírót egy korábbi kérdés miatt.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen híres szókimondó stílusáról, és ezúttal sem fogta vissza magát. A Japán Nagydíj helyszínén, Szuzukában már az első kérdés előtt közbeszólt, amikor észrevette azt az újságírót, aki a 2025-ös abu-dzabi futam előtt számára kellemetlen kérdést tett fel.

Az ominózus kérdés akkor arra vonatkozott, hogy a spanyolországi incidense – amelyben George Russell is érintett volt – hozzájárult-e ahhoz, hogy végül alulmaradhat a világbajnoki címért folytatott harcban Lando Norris ellen.

Verstappen már akkor is ingerülten reagált, kiemelve, hogy a teljes szezon összképét kell nézni, nem egyetlen versenyt. A mostani japán sajtóeseményen pedig egyértelművé tette, hogy nem felejtette el az esetet.

„Egy pillanat. Nem beszélek addig, amíg ő nem megy kimondta a holland, mire az újságíró (Giles Richards, The Guardian) visszakérdezett, hogy komolyan gondolja-e. Verstappen igennel válaszolt.

Amikor az újságíró próbálta tisztázni, hogy az abu-dzabi kérdés miatt történt-e mindez, a pilóta ismét megerősítette, majd többszöri felszólítás után egyszerűen így zárta le: „Menj ki!”

A teremben néma csend lett, az érintett elhagyta a helyiséget, ezt követően kezdődhetett el a sajtótájékoztató.


A feszült jelenet után Verstappen már a versenyhétvége szakmai részéről beszélt. Kitért az időmérő edzést érintő energiamenedzsment-változtatásokra is, azonban nem volt teljesen meggyőzve: elmondása szerint szimulátoron még nem próbálta az új beállításokat, de szerinte csak minimális javulás várható.

„Remélem, közelebb kerülünk ahhoz, hogy végig padlógázon mehessünk, de az alapok nem változnak” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy az idei autók viselkedése jelentősen eltér a korábbiaktól, és a pilótáknak továbbra is óvatosan kell bánniuk a gázadással. Verstappen szerint komolyabb előrelépés inkább csak a következő évadban jöhet.

FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
Március 26., péntek
3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Március 27., szombat
3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Március 28., vasárnap
7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

F1 Max Verstappen Japán Nagydíj
Legfrissebb hírek

Toto Wolff új gyémántja – sztárportré Kimi Antonelliről

Képes Sport
2 órája

F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz

F1
Tegnap, 15:50

Formula–1: a Williams kihasználja az egy hónapos kényszerszünetet

F1
2026.03.24. 21:05

Godzilla is ott lesz a Japán Nagydíjon: különleges autófényezést mutatott be a Haas – képek

F1
2026.03.24. 13:11

A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek

F1
2026.03.21. 15:07

Azonnali hatállyal távozik az Audi csapatfőnöke – hivatalos

F1
2026.03.20. 16:31

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

Antonelli bravúrja – 87 éve nem látott ilyet a Grand Prix-versenyzés

F1
2026.03.17. 14:04
Ezek is érdekelhetik