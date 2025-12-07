Nemzeti Sportrádió

Rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, nagyon könnyen fel is adhattuk volna – Verstappen

H. L.H. L.
2025.12.07. 18:44
null
Verstappen két ponttal maradt le az újabb világbajnoki címről (Fotó: AFP)
F1 Abu-dzabi Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1
A Formula–1-es Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen mindössze két ponttal maradt alul a világbajnoki küzdelemben, mégsem szomorú, helyette rendkívül büszke a csapatára.

Max Verstappen minden tőle telhetőt megtett, óriási felzárkózást mutatott be az augusztus végi Holland Nagydíj óta, sorozatban tíz alkalommal állt fel a dobogóra, és összességében ő szerezte a legtöbb pole pozíciót és győzelmet is a 2025-ös idényben, szám szerint nyolcat, a végén mégis mindössze két ponttal alulmaradt Lando Norisszal szemben.

„Legalább tökéletesen optimalizáltuk a hétvégét: pole pozíciót szereztünk, és domináns módon arattunk győzelmet. Szóval nem igazán lehet mit mondani. Természetesen fájó, amikor két ponttal veszíted el a világbajnoki címet, de ha figyelembe vesszük, hol voltunk Zandvoort után, több mint száz pont volt a lemaradásunk, akkor ez nem fest túl rosszul. Rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, nagyon könnyen fel is adhattuk volna egy ponton, amikor olyan messze voltunk. De ez a csapat nem így működik. Mindig azt nézzük, miben javulhatunk, megpróbáljuk megérteni a problémáinkat, és határozottan ezt is tettük. A fordítás élvezetes volt, mint ahogyan a mai nap is.”

„Nem lettünk világbajnokok, ez oké, benne van, ilyen az élet, és nem olyasmi, ami túlságosan elszomorítana. Az élet megy tovább. Egyszerűen nagyon büszke vagyok azokra az emberekre, akikkel együtt dolgozom, ők a második családom, és ki fogjuk élvezni ezt a pillanatot. Élveztük a szezon második felét, büszkék vagyunk rá. A következő év mindenki számára nagy kérdőjelet jelent.”

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

12.594 mp h.

  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

16.572 mp h.

  4.Charles LeclercmonacóiFerrari

23.279 mp h.

  5.George RussellbritMercedes

48.563 mp h.

  6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:07.562 p h.
  7.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:09.876 p h.
  8.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.670 p h.
  9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:16.166 p h.
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.014 p h.
11.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.523 p h.
12.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.043 p h.
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:22.158 p h.
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:23.794 p h.
15.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:24.399 p h.
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.327 p h.
17.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h.
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h.
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h.
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h.

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Lando Norris71826423
  2.Max Verstappen81527421
  3.Oscar Piastri71626410
  4.George Russell2926319
  5.Charles Leclerc722242
  6.Lewis Hamilton21156
  7.Andrea Kimi Antonelli318150
  8.Alexander Albon12  73
  9.Carlos Sainz Jr.213  64
10Fernando Alonso11  56
11.Isack Hadjar111  51
12.Nico Hülkenberg19  50
13.Oliver Bearman11  43
14.Liam Lawson7  38
15.Esteban Ocon10  38
16.Cunoda Juki11  33
17.Lance Stroll7  32
18.Pierre Gasly7  22
19.Gabriel Bortoleto5  19
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. McLaren-Mercedes833
  2. Mercedes469
  3. Red Bull-Honda451
  4. Ferrari398
  5. Williams-Mercedes137
  6. Racing Bulls-Honda  92
  7. Aston Martin-Mercedes  88
  8. Haas-Ferrari  81
  9. Sauber-Ferrari  69
10. Alpine-Renault  22
17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

 

