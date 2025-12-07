Rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, nagyon könnyen fel is adhattuk volna – Verstappen

Max Verstappen minden tőle telhetőt megtett, óriási felzárkózást mutatott be az augusztus végi Holland Nagydíj óta, sorozatban tíz alkalommal állt fel a dobogóra, és összességében ő szerezte a legtöbb pole pozíciót és győzelmet is a 2025-ös idényben, szám szerint nyolcat, a végén mégis mindössze két ponttal alulmaradt Lando Norisszal szemben.

„Legalább tökéletesen optimalizáltuk a hétvégét: pole pozíciót szereztünk, és domináns módon arattunk győzelmet. Szóval nem igazán lehet mit mondani. Természetesen fájó, amikor két ponttal veszíted el a világbajnoki címet, de ha figyelembe vesszük, hol voltunk Zandvoort után, több mint száz pont volt a lemaradásunk, akkor ez nem fest túl rosszul. Rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, nagyon könnyen fel is adhattuk volna egy ponton, amikor olyan messze voltunk. De ez a csapat nem így működik. Mindig azt nézzük, miben javulhatunk, megpróbáljuk megérteni a problémáinkat, és határozottan ezt is tettük. A fordítás élvezetes volt, mint ahogyan a mai nap is.”

„Nem lettünk világbajnokok, ez oké, benne van, ilyen az élet, és nem olyasmi, ami túlságosan elszomorítana. Az élet megy tovább. Egyszerűen nagyon büszke vagyok azokra az emberekre, akikkel együtt dolgozom, ők a második családom, és ki fogjuk élvezni ezt a pillanatot. Élveztük a szezon második felét, büszkék vagyunk rá. A következő év mindenki számára nagy kérdőjelet jelent.”

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda – 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 12.594 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 16.572 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 23.279 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 48.563 mp h. 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:07.562 p h. 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:09.876 p h. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.670 p h. 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.166 p h. 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:19.014 p h. 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.523 p h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:21.043 p h. 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:22.158 p h. 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:23.794 p h. 15. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:24.399 p h. 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:30.327 p h. 17. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 18. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h.

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 18 26 423 2. Max Verstappen 8 15 27 421 3. Oscar Piastri 7 16 26 410 4. George Russell 2 9 26 319 5. Charles Leclerc – 7 22 242 6. Lewis Hamilton – – 21 156 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz Jr. – 2 13 64 10 Fernando Alonso – – 11 56 11. Isack Hadjar – 1 11 51 12. Nico Hülkenberg – 1 9 50 13. Oliver Bearman – – 11 43 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Esteban Ocon – – 10 38 16. Cunoda Juki – – 11 33 17. Lance Stroll – – 7 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19