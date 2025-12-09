F1: Helmut Marko az év végén távozik a Red Bulltól – hivatalos

FRISSÍTÉS, 15.55: A Red Bull hivatalos honlapján nem sokkal délután négy óra előtt közölte: Helmut Marko valóban távozik az év végén a csapattól.

„Az elmúlt hat évtizedet az autósport világában töltöttem, az elmúlt huszonplusz évet a Red Bullnál töltöttem, ami minden tekintetben különleges és nagyon sikeres kaland volt. Csodálatos volt az itt megélt rengeteg év, nagy élmény volt a rengeteg tehetséges emberrel együtt dolgozni és formálni a csapatot, ami hatalmas büszkeséggel tölt el. Kívánom a csapatnak, hogy a jövőben is legalább annyi sikert érjen el, mint az elmúlt időszakban, és meggyőződéssel állítom, hogy az istálló jövőre ismét mindkét bajnoki címért harcolhat majd” – idézte a közlemény a távozó vezető szavait.

Hétfő este és kedd reggel a Motorsport című szaklap, a SkySports, valamint a Bild és a The Telegraph is arról számolt be, hogy a 20 év után posztjáról távozó sportszakmai tanácsadónak ugyan érvényes szerződése van a 2026-os évre a csapattal, de miután hétfőn hosszan beszélgetett mások mellett a Red Bull-vezetőség több tagjával, köztük Oliver Mintzlaff sportért felelős vezérigazgatóval is, az a döntés született, hogy a veterán szakember távozik posztjáról.

Noha az istálló a hivatalos felületein nem kommunikált az esetleges döntésről semmit, ha mégis valóra válik a nemzetközi sajtó értesülése, akkor folytatódna, sőt, gyakorlatilag le is zárulna a nyáron a csapatfőnök, Christian Horner távozásával megkezdődött korszakváltás, hiszen ahogy Horner, úgy Marko is 2005 óta a Red Bull F1-es csapatának tagja (volt).

A 82 éves Marko volt az, aki előbb 2014-ben a Red Bull Junior programjához csábította, majd 2015-ben beprotezsálta a Red Bull fiókcsapatához, a Toro Rossóhoz az azóta már négyszeres F1-es világbajnokká avanzsáló Max Verstappent is.