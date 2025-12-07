Nem ilyen befejezésre vágytam – Piastri

Nemzeti Sportrádió

2025.12.07. 19:04
Piastri (balra) sokat tanult Norristól (jobbra) (Fotó: AFP)
F1 Abu-dzabi Nagydíj McLaren Formula–1 Oscar Piastri
A Formula–1-es McLaren ausztrál versenyzője, Oscar Piastri a harmadik helyen zárta a 2025-ös világbajnokságot. Az egy ponton nagy fölénnyel vezető pilóta nem ilyen befejezésre vágyott, de büszke magára és a csapatára is, miközben elárulta, sokat tanult a csapattársától, Lando Norristól.

Oscar Piastri az augusztus végi Holland Nagydíj után Norris előtt 34, Verstappen előtt 104 ponttal vezette az egyéni összetett, és úgy tűnt, senki sem állíthatja meg abban, hogy megszerezze pályafutása első világbajnoki címét. Az idényt azonban “csak” a harmadik helyen zárta, csapattársa, Lando Norris ült fel a sportág trónjára, miközben Max Verstappen is megelőzte őt a végelszámolásnál.

Az ausztrál hat pole pozíciót szerzett, tizenhatszor ünnepelhetett a dobogón, és abból hétszer állhatott fel annak a felső fokára, de végül 13 ponttal kevesebbet gyűjtött össze, mint a csapattársa, és 11 ponttal maradt el a másodikként záró Verstappentől. 

„Végső soron mindent megtettem, és a lehető legjobb pozícióba hoztam magam, hogy megnyerjem a versenyt, és megadjam magamnak a legjobb esélyt, de nem sikerült. Úgy gondolom, nagyon büszkék lehetünk magunkra a mostani szezon miatt. Személyes szinten nem ilyen befejezésre vágytam, amikor az egész idény képét nézem. Nagyon büszke vagyok a beletett munkámra, és arra, hogy a csapat milyen sokat fejlődött az előző évhez képest. Már alig várom, hogy még több csatában legyen részem a jövőben.”

„A mai teljesítményemre büszke vagyok. Mindent megtettünk, kicsit rizikóztunk a stratégiával, tényleg mindent megpróbáltunk annak érdekében, hogy megnyerjem ezt a futamot, és ezzel a legjobb esélyt adjam meg magamnak a bajnoki cím megszerzésére, de összességében nem volt meg hozzá a tempónk most. Szórakoztató kihívás volt. Nyilván bizonyos pontokon annyira nem volt élvezetes, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes szezon volt mindkettőnk számára, és ezt úgy mondom, hogy én vagyok az, aki végül nem lett bajnok.”

„Rengeteg mindent tanultam az út során, az előző három év valamennyi hétvégéjén tanultam valamit Landótól, és jó érzés tudni, hogy ez kölcsönös. Sok év áll még előttünk intenzív hétvégékkel és kiélezett csatákkal, és végső soron úgy gondolom, hogy mindez mindkettőnket jobb versenyzővé tett, és bizonyos szempontból hozzájárult mindkettőnk idei sikeréhez.”

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

12.594 mp h.

  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

16.572 mp h.

  4.Charles LeclercmonacóiFerrari

23.279 mp h.

  5.George RussellbritMercedes

48.563 mp h.

  6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:07.562 p h.
  7.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:09.876 p h.
  8.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.670 p h.
  9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:16.166 p h.
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.014 p h.
11.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.523 p h.
12.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.043 p h.
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:22.158 p h.
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:23.794 p h.
15.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:24.399 p h.
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.327 p h.
17.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h.
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h.
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h.
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h.

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Lando Norris71826423
  2.Max Verstappen81527421
  3.Oscar Piastri71626410
  4.George Russell2926319
  5.Charles Leclerc722242
  6.Lewis Hamilton21156
  7.Andrea Kimi Antonelli318150
  8.Alexander Albon12  73
  9.Carlos Sainz213  64
10Fernando Alonso11  56
11.Isack Hadjar111  51
12.Nico Hülkenberg19  50
13.Oliver Bearman11  43
14.Liam Lawson7  38
15.Esteban Ocon10  38
16.Cunoda Juki11  33
17.Lance Stroll7  32
18.Pierre Gasly7  22
19.Gabriel Bortoleto5  19
KONSTRUKTŐRÖK 
  1.McLaren-Mercedes833
  2.Mercedes469
  3.Red Bull-Honda451
  4.Ferrari398
  5.Williams-Mercedes137
  6.Racing Bulls-Honda  92
  7.Aston Martin-Mercedes  88
  8.Haas-Ferrari  81
  9.Sauber-Ferrari  69
10.Alpine-Renault  22
17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

Ezek is érdekelhetik