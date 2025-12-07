Nem ilyen befejezésre vágytam – Piastri

Oscar Piastri az augusztus végi Holland Nagydíj után Norris előtt 34, Verstappen előtt 104 ponttal vezette az egyéni összetett, és úgy tűnt, senki sem állíthatja meg abban, hogy megszerezze pályafutása első világbajnoki címét. Az idényt azonban “csak” a harmadik helyen zárta, csapattársa, Lando Norris ült fel a sportág trónjára, miközben Max Verstappen is megelőzte őt a végelszámolásnál.

Az ausztrál hat pole pozíciót szerzett, tizenhatszor ünnepelhetett a dobogón, és abból hétszer állhatott fel annak a felső fokára, de végül 13 ponttal kevesebbet gyűjtött össze, mint a csapattársa, és 11 ponttal maradt el a másodikként záró Verstappentől.

„Végső soron mindent megtettem, és a lehető legjobb pozícióba hoztam magam, hogy megnyerjem a versenyt, és megadjam magamnak a legjobb esélyt, de nem sikerült. Úgy gondolom, nagyon büszkék lehetünk magunkra a mostani szezon miatt. Személyes szinten nem ilyen befejezésre vágytam, amikor az egész idény képét nézem. Nagyon büszke vagyok a beletett munkámra, és arra, hogy a csapat milyen sokat fejlődött az előző évhez képest. Már alig várom, hogy még több csatában legyen részem a jövőben.”

„A mai teljesítményemre büszke vagyok. Mindent megtettünk, kicsit rizikóztunk a stratégiával, tényleg mindent megpróbáltunk annak érdekében, hogy megnyerjem ezt a futamot, és ezzel a legjobb esélyt adjam meg magamnak a bajnoki cím megszerzésére, de összességében nem volt meg hozzá a tempónk most. Szórakoztató kihívás volt. Nyilván bizonyos pontokon annyira nem volt élvezetes, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes szezon volt mindkettőnk számára, és ezt úgy mondom, hogy én vagyok az, aki végül nem lett bajnok.”

„Rengeteg mindent tanultam az út során, az előző három év valamennyi hétvégéjén tanultam valamit Landótól, és jó érzés tudni, hogy ez kölcsönös. Sok év áll még előttünk intenzív hétvégékkel és kiélezett csatákkal, és végső soron úgy gondolom, hogy mindez mindkettőnket jobb versenyzővé tett, és bizonyos szempontból hozzájárult mindkettőnk idei sikeréhez.”