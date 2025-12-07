Nemzeti Sportrádió

„Azt hittem, nem fogok sírni, de most mégis sírok” – sok küzdelem kísérte Norrist a világbajnoki címig

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 17:15
null
Norris az F1 történetének 35. világbajnoka (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Abu-dzabi Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris
A Formula-1-es McLaren brit versenyzője, Lando Norris az Abu-dzabi Nagydíjon megszerzett harmadik helyének köszönhetően megszerezte pályafutása első világbajnoki címét. A sportág 35. bajnoka könnyek között beszélt az érzéseiről, a 2025-ös idény nehézségiről és küzdelmeiről, Oscar Piastri meghatározó szerepéről, és a McLarennél eltöltött évekről is.

A három bajnokesélyes indult az első három helyről a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon, már a rajtnál is volt eltérés a felek között, a címvédő Max Verstappen, és a futamot 12 pont előnyből kezdő Lando Norris a közepes gumin foglalta el az első két helyet, míg a harmadik Oscar Piastri a kemény keveréken igyekezett fordítani 16 pont lemaradásból. Verstappen a rajtnál megtartotta a vezetést, de mögötte a két McLaren helyet cserélt, ráadásul Norrist eleinte támadta a negyedik pozícióba előretörő Charles Leclerc, így ekkor még volt némi remény a Red Bull-osnak, hogy összejöhet a címvédés. 

Később ugyanakkor rendeződtek a sorok, és Piastri eltolt taktikája, valamint a brit két kiállásos stratégiája sem jelentett különbséget: Verstappen hiába aratott magabiztos győzelmet, Norris a harmadik helyével biztosította pályafutása első világbajnoki címét, és ő lett a Formula–1 történetének 35. világbajnoka! 

Hosszú ideje nem sírtam! Azt hittem, nem fogok sírni, de most mégis sírok. Hosszú út volt. Először is, nagy köszönettel tartozom mindenkinek a csapatból, a McLarennek, a családomnak, anyukámnak és az apukámnak, ők azok, akik már az elejétől fogva támogattak engem. Csodálatos érzés! Most már picit tudom, mit érez Max! Szeretnék gratulálni neki, valamint Oscarnak is, a két legnagyobb ellenfelemnek az egész idényben!”

„Öröm volt mindkettejükkel versenyezni, és egyben megtiszteltetés is, rengeteget tanultam tőlük. Élveztem, hosszú év volt, de megcsináltuk, és nagyon büszke vagyok mindenkire! A verseny közben nem tudtam nem a világbajnoki címre gondolni, tudtam, hogy hosszú a verseny, és már sokszor láthattuk, hogy bármi megtörténhet a Formula–1-ben. Egészen az utolsó két-három körig nyomtam, csak azt követően vettem vissza. Egészen a végéig szerettem volna küzdeni, ezt tettük, és ezt is kellett tennünk ebben a szezonban, Max végig üldözött, és Oscar is felért, nem könnyítették meg az életemet az idén!”

Norris egy incidensbe is belekeveredett Cunoda Jukival, a brit és a japán ellen is vizsgálat indult, méghozzá különböző okokból, végül az utolsó F1-es versenyét teljesítő japán kapott 5 másodperces időbüntetést. „Nem foglalkoztat. Tudtam, hogy rendben volt, amit tettem, szóval nem volt semmi okom aggódni. Egyszerűen megpróbáltam kiélvezni a pillanatot. Nem sokan élhetik át azt a Formula–1-ben, mint amit én megtapasztaltam az idén, nagyon örülök mindenkinek! Hosszú utat jártunk be a McLarennel, már kilenc éve vagyok a csapat része. Túl vagyunk néhány hihetetlen őrült és kemény éven, és őrülten jó pillanatokat is éltünk át együtt.”

„Most visszaadhattam valamit a csapatnak én is, úgy érzem, elvégeztem a munka rám eső részét a mostani szezonban. Nagyon büszke vagyok ezért magamra, de még ennél is büszkébb vagyok mindenkire, és remélem, megríkattam őket! Hihetetlen, egészen szürreális! Már nagyon-nagyon hosszú ideje álmodozom erről. Mindenki így van ezzel. Sok minden történik egy ilyen idényben. Sok hullámhegy és hullámvölgy volt, de ezek egyáltalán nem számítanak, ha végén te kerülsz ki győztesen. Nekünk ez sikerült, véghez vittük egy hihetetlen csapattal! Ez most nem csak az idei évről, vagy az elmúlt nyolcról szól, amit a McLarennel töltöttem el, már legalább tizenhat-tizenhét éve üldözöm ezt az álmot. Ma sikerült, és szóval egészen elégedett vagyok!”

„Akkor nyújtottam a legjobb teljesítményt az idén, amikor a leginkább kellett. Akkor nyújtottam a legjobb formámat, amikor hátrányban voltam, és akkor mutattam meg a legtöbbet magamból. Sikerült elérnem azt a tartományt, amire szükségem volt ahhoz, hogy teljesítsek, és elérjem azt, amit ma sikerült. Büszke vagyok! Itt van az egész családom, a barátnőm, sok ember, nem szívesen hoztam volna szégyenbe őket egy ilyen napon. Anyukám és apukám osztozott velem ezen az álmon, és ma én is megoszthattam velük.”

Egészen őrületes! Szinte nem is akarom kimondani, hogy világbajnok vagyok. A szezon teli volt hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel. Tökéletes volt? Egyáltalán nem! Volt már bárkinek tökéletes éve? Nem. Voltak nehézségeim, és volt szerencsém is, voltak dolgok, amik segítettek. Azonban egy bajnokság megnyerése a következetességről szól, és ebben a szezonban többször is az voltam. Csak azt tettem, amit kellett: magamra koncentráltam, akkor is, amikor az emberek támogattak engem, és akkor is, amikor nem. A szűk körömben találtam vigaszt, a családomban, a barátaimban, az edzőmben, azokban az emberekkel, akikkel felnőttem. Sok dolgot együtt győztünk le, és úgy érzem, ugyanúgy részesei annak, mint én, amikor kimondom, hogy világbajnokok vagyunk.”

Örülök, hogy eleredtek a könnyeim. Nem sok minden siratott meg, de a mai egy olyan alkalom volt. Nem tudtam, hogy így lesz-e, de amikor az utolsó körben behajtottam az alagútba, és anyukámra gondoltam, akkor sírva fakadtam, már attól a gondolattól is, hogy milyen boldog lesz ő és az apukám is.”

Norris kitért az idei év küzdelmeire is. „A csapat hihetetlen autót bocsátott a rendelkezésemre az idén, és ez néha nagyon megkönnyítette az életem. Voltak idők, amikor szenvedtem Oscar ellen, aki hihetetlen munkát végzett. Hálás vagyok, hogy itt volt mellettem az elmúlt három évben, még ha ő később is érkezett az F1-be, mint én, sokat tanultam tőle, és sokszor támogatott. Ha ő nem lenne, most én nem lennék az a versenyző, aki vagyok, és ugyanez igaz Carlosra (Sainz Jr.) és Danielre (Ricciardo) is, de Oscar volt az, aki miatt minden eddiginél mélyebbre kellett ásnom, mert a szezon felében jobban teljesített, és következetesen jobb munkát végzett, mint én.”

Zandvoort után nagyon kemény volt. De jól alakult a szünetem, és mindent megtettem, amit kellett. Nemcsak jobban vezettem a pályán, hanem sok más dolog volt a háttérben, amit meg kellett tennem, hogy jobb és ellenállóbb legyek, és többet tudjak kihozni magamból. Legyen ez a delta köridő, és sok egyéb más, amiről senki sem fog tudni még évekig. Ez mind része annak a két pont különbségnek a végén. Ha csak egy dolgot nem végeztem volna elég jól, akkor az teljesen megváltoztathatta volna, miként alakul a mai nap, és most nem mosolyognék. Mindennél jobban szeretném kiélvezni a mostani pillanatokat, de természetesen gratulálok Oscarnak és Maxnak is, hogy az elmúlt hónapjaimat pokolian stresszessé tették!”

Norris 7 pole pozíciót szerzett az idén, 18 alkalommal állhatott fel a dobogóra, és abból 7-szer ünnepelhetett annak a felső fokán. Ő lett hazája 11. világbajnoka. 

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

12.594 mp h.

  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

16.572 mp h.

  4.Charles LeclercmonacóiFerrari

23.279 mp h.

  5.George RussellbritMercedes

48.563 mp h.

  6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:07.562 p h.
  7.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:09.876 p h.
  8.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.670 p h.
  9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:16.166 p h.
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.014 p h.
11.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.523 p h.
12.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.043 p h.
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:22.158 p h.
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:23.794 p h.
15.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:24.399 p h.
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.327 p h.
17.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h.
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h.
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h.
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h.

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Lando Norris71826423
  2.Max Verstappen81527421
  3.Oscar Piastri71626410
  4.George Russell2926319
  5.Charles Leclerc722242
  6.Lewis Hamilton21156
  7.Andrea Kimi Antonelli318150
  8.Alexander Albon12  73
  9.Carlos Sainz Jr.213  64
10Fernando Alonso11  56
11.Isack Hadjar111  51
12.Nico Hülkenberg19  50
13.Oliver Bearman11  43
14.Liam Lawson7  38
15.Esteban Ocon10  38
16.Cunoda Juki11  33
17.Lance Stroll7  32
18.Pierre Gasly7  22
19.Gabriel Bortoleto5  19

 

KONSTRUKTŐRÖK 
  1. McLaren-Mercedes833
  2. Mercedes469
  3. Red Bull-Honda451
  4. Ferrari398
  5. Williams-Mercedes137
  6. Racing Bulls-Honda  92
  7. Aston Martin-Mercedes  88
  8. Haas-Ferrari  81
  9. Sauber-Ferrari  69
10. Alpine-Renault  22

 

 

verseny F1 Abu-dzabi Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris
Legfrissebb hírek

Nem ilyen befejezésre vágytam – Piastri

F1
46 perce

Rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, nagyon könnyen fel is adhattuk volna – Verstappen

F1
1 órája

Verstappen nyert Abu-Dzabiban, de Norris 2025 világbajnoka!

F1
4 órája

Továbbra is az M4 Sport közvetíti az F1-et Magyarországon

F1
6 órája

A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban

F1
6 órája

Játszmázás, személyes érdekek, és egyetlen cél: a bajnoki trófea – Norris, Verstappen vagy Piastri emelheti magasba Abu-Dzabiban?

F1
7 órája

„Megpróbáljuk megnyerni a világbajnoki címet” – Verstappen feltüzelt, de tudja, hogy szerencsére is szüksége lesz

F1
Tegnap, 17:59

Vb-aspiránsok az első három helyen: Verstappené a pole pozíció Norris és Piastri előtt az év utolsó időmérőjén!

F1
Tegnap, 16:03
Ezek is érdekelhetik