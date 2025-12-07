„Azt hittem, nem fogok sírni, de most mégis sírok” – sok küzdelem kísérte Norrist a világbajnoki címig

A három bajnokesélyes indult az első három helyről a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon, már a rajtnál is volt eltérés a felek között, a címvédő Max Verstappen, és a futamot 12 pont előnyből kezdő Lando Norris a közepes gumin foglalta el az első két helyet, míg a harmadik Oscar Piastri a kemény keveréken igyekezett fordítani 16 pont lemaradásból. Verstappen a rajtnál megtartotta a vezetést, de mögötte a két McLaren helyet cserélt, ráadásul Norrist eleinte támadta a negyedik pozícióba előretörő Charles Leclerc, így ekkor még volt némi remény a Red Bull-osnak, hogy összejöhet a címvédés.

Később ugyanakkor rendeződtek a sorok, és Piastri eltolt taktikája, valamint a brit két kiállásos stratégiája sem jelentett különbséget: Verstappen hiába aratott magabiztos győzelmet, Norris a harmadik helyével biztosította pályafutása első világbajnoki címét, és ő lett a Formula–1 történetének 35. világbajnoka!

„Hosszú ideje nem sírtam! Azt hittem, nem fogok sírni, de most mégis sírok. Hosszú út volt. Először is, nagy köszönettel tartozom mindenkinek a csapatból, a McLarennek, a családomnak, anyukámnak és az apukámnak, ők azok, akik már az elejétől fogva támogattak engem. Csodálatos érzés! Most már picit tudom, mit érez Max! Szeretnék gratulálni neki, valamint Oscarnak is, a két legnagyobb ellenfelemnek az egész idényben!”

„Öröm volt mindkettejükkel versenyezni, és egyben megtiszteltetés is, rengeteget tanultam tőlük. Élveztem, hosszú év volt, de megcsináltuk, és nagyon büszke vagyok mindenkire! A verseny közben nem tudtam nem a világbajnoki címre gondolni, tudtam, hogy hosszú a verseny, és már sokszor láthattuk, hogy bármi megtörténhet a Formula–1-ben. Egészen az utolsó két-három körig nyomtam, csak azt követően vettem vissza. Egészen a végéig szerettem volna küzdeni, ezt tettük, és ezt is kellett tennünk ebben a szezonban, Max végig üldözött, és Oscar is felért, nem könnyítették meg az életemet az idén!”

Norris egy incidensbe is belekeveredett Cunoda Jukival, a brit és a japán ellen is vizsgálat indult, méghozzá különböző okokból, végül az utolsó F1-es versenyét teljesítő japán kapott 5 másodperces időbüntetést. „Nem foglalkoztat. Tudtam, hogy rendben volt, amit tettem, szóval nem volt semmi okom aggódni. Egyszerűen megpróbáltam kiélvezni a pillanatot. Nem sokan élhetik át azt a Formula–1-ben, mint amit én megtapasztaltam az idén, nagyon örülök mindenkinek! Hosszú utat jártunk be a McLarennel, már kilenc éve vagyok a csapat része. Túl vagyunk néhány hihetetlen őrült és kemény éven, és őrülten jó pillanatokat is éltünk át együtt.”

„Most visszaadhattam valamit a csapatnak én is, úgy érzem, elvégeztem a munka rám eső részét a mostani szezonban. Nagyon büszke vagyok ezért magamra, de még ennél is büszkébb vagyok mindenkire, és remélem, megríkattam őket! Hihetetlen, egészen szürreális! Már nagyon-nagyon hosszú ideje álmodozom erről. Mindenki így van ezzel. Sok minden történik egy ilyen idényben. Sok hullámhegy és hullámvölgy volt, de ezek egyáltalán nem számítanak, ha végén te kerülsz ki győztesen. Nekünk ez sikerült, véghez vittük egy hihetetlen csapattal! Ez most nem csak az idei évről, vagy az elmúlt nyolcról szól, amit a McLarennel töltöttem el, már legalább tizenhat-tizenhét éve üldözöm ezt az álmot. Ma sikerült, és szóval egészen elégedett vagyok!”

„Akkor nyújtottam a legjobb teljesítményt az idén, amikor a leginkább kellett. Akkor nyújtottam a legjobb formámat, amikor hátrányban voltam, és akkor mutattam meg a legtöbbet magamból. Sikerült elérnem azt a tartományt, amire szükségem volt ahhoz, hogy teljesítsek, és elérjem azt, amit ma sikerült. Büszke vagyok! Itt van az egész családom, a barátnőm, sok ember, nem szívesen hoztam volna szégyenbe őket egy ilyen napon. Anyukám és apukám osztozott velem ezen az álmon, és ma én is megoszthattam velük.”

„Egészen őrületes! Szinte nem is akarom kimondani, hogy világbajnok vagyok. A szezon teli volt hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel. Tökéletes volt? Egyáltalán nem! Volt már bárkinek tökéletes éve? Nem. Voltak nehézségeim, és volt szerencsém is, voltak dolgok, amik segítettek. Azonban egy bajnokság megnyerése a következetességről szól, és ebben a szezonban többször is az voltam. Csak azt tettem, amit kellett: magamra koncentráltam, akkor is, amikor az emberek támogattak engem, és akkor is, amikor nem. A szűk körömben találtam vigaszt, a családomban, a barátaimban, az edzőmben, azokban az emberekkel, akikkel felnőttem. Sok dolgot együtt győztünk le, és úgy érzem, ugyanúgy részesei annak, mint én, amikor kimondom, hogy világbajnokok vagyunk.”

„Örülök, hogy eleredtek a könnyeim. Nem sok minden siratott meg, de a mai egy olyan alkalom volt. Nem tudtam, hogy így lesz-e, de amikor az utolsó körben behajtottam az alagútba, és anyukámra gondoltam, akkor sírva fakadtam, már attól a gondolattól is, hogy milyen boldog lesz ő és az apukám is.”

Norris kitért az idei év küzdelmeire is. „A csapat hihetetlen autót bocsátott a rendelkezésemre az idén, és ez néha nagyon megkönnyítette az életem. Voltak idők, amikor szenvedtem Oscar ellen, aki hihetetlen munkát végzett. Hálás vagyok, hogy itt volt mellettem az elmúlt három évben, még ha ő később is érkezett az F1-be, mint én, sokat tanultam tőle, és sokszor támogatott. Ha ő nem lenne, most én nem lennék az a versenyző, aki vagyok, és ugyanez igaz Carlosra (Sainz Jr.) és Danielre (Ricciardo) is, de Oscar volt az, aki miatt minden eddiginél mélyebbre kellett ásnom, mert a szezon felében jobban teljesített, és következetesen jobb munkát végzett, mint én.”

„Zandvoort után nagyon kemény volt. De jól alakult a szünetem, és mindent megtettem, amit kellett. Nemcsak jobban vezettem a pályán, hanem sok más dolog volt a háttérben, amit meg kellett tennem, hogy jobb és ellenállóbb legyek, és többet tudjak kihozni magamból. Legyen ez a delta köridő, és sok egyéb más, amiről senki sem fog tudni még évekig. Ez mind része annak a két pont különbségnek a végén. Ha csak egy dolgot nem végeztem volna elég jól, akkor az teljesen megváltoztathatta volna, miként alakul a mai nap, és most nem mosolyognék. Mindennél jobban szeretném kiélvezni a mostani pillanatokat, de természetesen gratulálok Oscarnak és Maxnak is, hogy az elmúlt hónapjaimat pokolian stresszessé tették!”

Norris 7 pole pozíciót szerzett az idén, 18 alkalommal állhatott fel a dobogóra, és abból 7-szer ünnepelhetett annak a felső fokán. Ő lett hazája 11. világbajnoka.

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda – 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 12.594 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 16.572 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 23.279 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 48.563 mp h. 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:07.562 p h. 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:09.876 p h. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.670 p h. 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.166 p h. 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:19.014 p h. 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.523 p h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:21.043 p h. 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:22.158 p h. 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:23.794 p h. 15. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:24.399 p h. 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:30.327 p h. 17. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 18. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h.

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 18 26 423 2. Max Verstappen 8 15 27 421 3. Oscar Piastri 7 16 26 410 4. George Russell 2 9 26 319 5. Charles Leclerc – 7 22 242 6. Lewis Hamilton – – 21 156 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz Jr. – 2 13 64 10 Fernando Alonso – – 11 56 11. Isack Hadjar – 1 11 51 12. Nico Hülkenberg – 1 9 50 13. Oliver Bearman – – 11 43 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Esteban Ocon – – 10 38 16. Cunoda Juki – – 11 33 17. Lance Stroll – – 7 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19