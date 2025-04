Erős Red Bull, tanácstalan Ferrari, feszültségek az FIA körül – a Bahreini Nagydíj következik

Noha a mérnökök a szimulátoros tesztek alapján egyértelmű előrelépést látnak, Vasseur és a technikai vezető Loic Serra állítólag inkább kivárna. A hírek most arról szólnak, hogy a Ferrari a pénteki első gyakorláson két különböző konfigurációjú autóval gurul pályára: a Leclerc helyére beugró Dino Beganovic a korábbi, míg Hamilton a frissített verzióval fogja gyűjteni a kilométereket.

A csapat segítségére lehet továbbá, hogy az előszezoni tesztnek is a bahreini aszfaltcsík adott otthont, így viszonylag sok adat áll a rendelkezésére ahhoz, hogy lássa, pontosan mennyit sikerült azóta előrelépnie, és hogy mit is hozhat a konyhára az új elem. Igaz, a legfrissebb információk alapján nemcsak a padlólemez lesz új, a Scuderia a hűtési rendszer egyes elemeihez is hozzányúl, a diffúzora geometriáján is változtat, és két hátsó szárnyat is visz a helyszínre.

Hogy mire lehet képes a Ferrari az idény negyedik állomásán kérdéses, de a meleg idő és a kevésbé tempós szakaszok talán a kezére játszhatnak.

Az első igazi visszaigazolás a csapatok számára

Nemcsak a Ferrari fogja bújni az adatokat a szahíri versenyhétvégén, hiszen valamennyi résztvevő most először fog szembesülni azzal, hogy milyen előrelépést sikerült megtennie az idény előtti teszt óta. Persze a körülmények nem lesznek azonosak, sőt, jóval melegebb idő fogja a várni a mezőnyt, mint február végén, de a gumikeverékek és maga az aszfaltcsík is ad elég alapot az összehasonlításra.

Érdekes lesz látni, hogy a teszt során rendkívül gyorsnak tűnő és összességében a három nap leggyorsabb körét elérő Williams mire lesz képes, mint ahogyan az eddigi egyedüliként pont nélkül Alpine is, amely ugyancsak jó formát mutatott még az idény előtt, és azt is érdemes lesz figyelemmel kísérni, mely csapat és pontosan milyen mértékben tudott javulni a köridők terén. Bár kívülről nehéz lesz egzakt képet kapni, az istállók a saját maguk által használt motormódokkal, üzemanyagszinttel és egyéb beállításokkal tisztában vannak, így látni fogják, mit sikerült elérniük azóta, és mely területeken kellene még fejlődniük.

Sok fiatal jut lehetőséghez a nyitányon

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idei évre megduplázta a fiatalok lehetőséget, ami azt jelenti, hogy valamennyi csapatnak autónként két-két szabadedzést kell biztosítani újonc, vagyis olyan versenyző számára, aki legfeljebb két Formula–1-es versenyen indult. Négy team, a Mercedes, az Alpine, a Racing Bulls, illetve a Sauber azonban részben előnyben van az ellenfelekhez képest, hiszen egy-egy újonccal vágtak neki az évnek, így az első két hétvége után az enstone-iak kivételével a kötelezettségük felét automatikusan teljesítették.

Noha a franciák Jack Doohannel csak egy kvótát lőhettek el – hiszen az ausztrál pilóta egy futamon már elindult az előző idény végén –, az Alpine Japánban az ő kocsijában Hirakava Rjóval a másodikat is felhasználta, így a folytatásban már Pierre Gaslynak kell félreállnia.

Ami a szuzukai első gyakorláson részt vevő japánt illeti, azóta átigazolt a Haashoz, és a most hétvégi szahíri nyitányán már az amerikaiak gépét vezetheti. A múlt pénteken a rutinos franciát is maga mögé utasító Hirakava Oliver Bearman helyére ugrik be, de szerephez jut Spanyolországban, Mexikóban, valamint Abu-Dzabiban is.