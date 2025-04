„Két-három tized a lemaradásunk" – a Ferrari nem vár csodát a fejlesztésektől

„Úgy gondolom, kijelenthető, hogy az időmérőn és a versenyen is két-három tizedmásodperc a lemaradásunk. Tudunk ennél jobbak is lenni, de jelenleg ezt mutatja a kép. Valójában elég egyértelműen látszott, mennyi a hátrányunk a McLarenhez és Max Verstappenhez viszonyítva a japán pályán. A vasárnapi eredmény hűen türközte a szombaton látottakat. Ezzel az autóval valószínűleg nem lehetett volna többet elérni a futamon. Néhány területen szenvedünk, és dolgozunk azon, hogy többet tudjunk kihozni a kocsiból Bahreinben és Szaúd-Arábiában. Tudjuk, hogy van tér a javulásra, és fejlődünk kell az egyensúly, valamint a gumikezelés terén."

„A következő versenyen valamennyi csapatnak rendelkezésére fog állni néhány alapadat a bahreini tesztről, szóval világos képet kaphatunk arról, hol állunk, és miben kell előrelépnünk – emelte ki, majd kitért Hamilton eltérő taktikájára is. A brit az élmezőnyből egyedül rajtolt a kemény gumikon. – Nem vált be Hamilton stratégiája? Igazából nem nagyon volt különbség a közepes és a kemény keverék között, a gumikopás és a teljesítmény is nagyon hasonló volt. Hamilton követte a közepesen kezdők tempóját. Szóval nem jelenteném ki, hogy rossz stratégiát választottunk, mert nem igazán változtatott volna a teljesítményen."

Vasseur szerint nem a fejlesztések jelentik a kulcsot. „Hamarosan hozunk frissítéseket, de először meg kell oldanunk az egyensúlyi problémát, és ki kell hoznunk a lehető legtöbbet az autóból. Még mindig nem aknáztuk ki a gépben rejlő potenciált, szóval egyelőre nem lenne értelme. De még ha jönnek is a fejlesztések, nem lesznek csodák, mint ahogyan másnál sem. Lépésről lépésre kell haladnunk. Japánban a kvalifikáción két-három tized volt a hátrány, míg a versenyen ennél is nagyobb, három-négy tized. Nem fogsz olyasmit találni a kocsin, ami három-négy tizedet jelent. Nem kezdtük ideálisan az évet, ez biztos, de hosszú út áll előttünk, még huszonegy versenyünk lesz."