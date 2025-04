„Jelenleg Verstappen jelenti a különbséget, de...” – a McLaren reméli, hogy a következetessége végül kifizetődik

A McLaren csapatfőnöke elismeri, hogy jelenleg Verstappen jelenti a különbséget, de rámutatott, a négyszeres világbajnok sem képes valamennyi nagydíjon ilyen teljesítményt hozni. „A legfontosabb tényező a két világbajnoki cím megszerzése szempontjából határozottan az, hogy a tiéd legyen a legjobb autó. Ez alátámasztja azt, amit már korábban is mondtam: amikor nem tudsz nyerni, akkor is jó eredményt kell elérni. Ha nem nyerhetsz, rendben, de állj fel a dobogóra, és ha hosszú távon így teljesítesz, akkor az meghozza a gyümölcsét."

„Jelenleg Max jelenti a különbséget, ám nagyon nehéz lesz az idény mind a huszonnégy versenyén tartani ezt a szintet, ha nem a tiéd a legjobb kocsi. Max és a Red Bull mellett (George) Russellt is fenyegetésként kezeljük, és nem lehet leírni (Charles) Leclerc-t és (Lewis) Hamiltont sem. Nyilvánvaló, hogy a Ferrari kissé szenved most, de szemmel tartjuk az egész szezonban, vagy legalábbis addig, amíg nem stabilizálódik az erősorrend. Úgy gondolom, egyelőre leginkább a különböző pályák döntenek. Hamilton megnyerte a sprintet Kínában, míg a fő futamon Russell volt nagyon versenyképes. És akkor itt van Max és a Red Bull is. Még mindig egy átmeneti szakaszban vagyunk, meg kell nézünk, hogyan rendeződnek a dolgok."

A McLarennek már most hétvégén, Bahreinben esélye nyílhat visszavágni, hiszen szünet nélkül folytatódik a bajnokság. A vb-éllovas Norris szerint ugyanakkor nem lesz egyszerű helyzetben a csapata, hiszen a Szuzukában tapasztaltak alapján a szahíri aszfaltcsík pont a Red Bull erősségeit fogja kidomborítani. „A lassú kanyarokban voltunk hátrányban velük szemben. Bahreinben sok kevésbé gyors szakasz van, így kevésbé fognak kijönni az erősségeink, és felerősödnek a gyengeségeink. A Red Bull határozottan gyors. Úgy gondolom, hogy én és Oscar is kihozta a legtöbbet a gépből, és nagyon kevés maradt benne. Az ideális köreink sem voltak sokkal jobbak."

„Max remek munkát végez, és úgy fest, a Red Bull is közeledett valamelyest, de egyébként sem volt túl rossz a szezon eddigi részét nézve. Ha visszatekintünk Ausztráliára, akkor a győzelemért küzdött, és Kínában sem volt túlságosan lemaradva. Ezen a hétvégén pedig nagyszerű munkát végzett, így arra számítok, hogy valamennyi nagydíjon a kihívónk lesz. Ami a gyors szakaszokat illeti, nagyon-nagyon erősek vagyunk, és a miénk a legjobb autó ebből a szempontból, viszont a lassabb részeken egyértelmű hátrányban vagyunk a Red Bull-lal szemben, és ott veszítettünk az időmérőn is, mint ahogyan a versenyen is. Szóval vannak területek, amiken még dolgoznunk kell."