Verstappen megerősítette, hogy 2026-ban is a Red Bullnál versenyez

Max Verstappen jövője és esetleges csapatváltása már jó ideje jelent beszédtémát annak ellenére is, hogy szerződése 2028 végéig szól a Red Bull-lal. Az elmúlt időszakban a négyszeres világbajnokot elsődlegesen a Mercedesszel hozták szóba, és maga George Russell is megerősített, hogy azért nem írt még alá hosszabbítást, mert csapata egyeztetéseket folytat a csapatával.

Bár a Belga Nagydíjat megelőző hetekben szenzációt jelentett az is, hogy Toto Wolff és a holland is Szardínián vakációzott, és egyes források biztosra vették, hogy a felek között megállapodás születhet, Spa-Francorchamps-ban már az volt a narratíva, hogy a német alakulat a jelenlegi párosával tervez 2026-ban is, miközben a „vörös bikák" tanácsadója, Helmut Marko egyértelműen kijelentette, hogy Verstappen 2026-ban is a Red Bull színeiben fog rajthoz állni. Ezt követően nagy érdeklődés övezte, vajon maga a versenyző is tesz-e ilyen világos kijelentést a jövőjét illetően, amely kérdésre a Magyar Nagydíj sajtónapján választ is kaptunk.

„Az a helyzet, hogy az emberek az egész szezonban folyamatosan csak összevissza hadoválnak, miközben az, aki ténylegesen meg tud vagy akinek meg kellene szólalnia, csendben marad. Én vagyok ez a személy. És én mindezt szándékosan teszem, mert nincs értelme dobálózni a dolgokkal, és szerintem valójában mindenkinek így kellene tennie. Egyesek egyszerűen szeretik felkavarni a kedélyeket, míg mások szeretnek drámát kreálni. De számomra ez mindig is nagyon egyértelmű volt, és a csapattal is a tervekről, valamint azokról a dolgokról folytattam egyeztetéseket, amiken változtatni szeretnénk a következő idényre.”

„Sosem mondtam igazán semmit erről, mert egyszerűen arra összpontosítottam, hogy beszéljek a csapattal, megvitassam, hogyan javíthatnánk a teljesítményünkön, illetve megbeszéljük a jövő évvel kapcsolatos ötleteinket. Ezért sem fűztem hozzá nagyon semmit. Most viszont elérkezettnek látom az időt arra, hogy véget vessek a találgatásoknak. Nekem végig világos volt, hogy maradni fogok, és szerintem általában véve a csapaton belül is így éreztek ezzel kapcsolatban, mert mindig egyeztettünk arról, mit tehetnénk az autóval. Ha nem akarsz maradni, akkor nem fogsz ilyen dolgokról beszélni. És én ilyet sosem csináltam.”

„Ha az én hajóm közel van Totóéhoz, akkor közel van. Lehet személyes kapcsolatod valakivel akkor is, ha az nem munkakapcsolat. Nem szeretem a szappanoperákat, egyszerűen szeretek nyaralni, és jól érezni magam, aztán idejönni, a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, Formula–1-es autóval versenyezni, majd hazamenni.”

Verstappen egyelőre nem tudja, mit hozhat neki a 2026-os idény, amely új érát nyit az F1 történetében az átfogó szabályváltoztatások miatt. „Senki sem tudja igazán, hol lesz a következő évben. Számunkra nagy nehézséget jelent felvenni a harcot a McLarennel az idén, de már a Ferrari és a Mercedes ellen zajló is elég nehéz. De úgy gondolom, még mindig sok lehetőség állhat előttünk, hogy tanuljunk a kocsiról és a viselkedéséről. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a gép más lesz jövőre, de a mérnöki oldalon még így is lesznek dolgok, amiket tovább tudsz vinni az idei évből. Szóval nem mondhatod azt, hogy nem nyerjük meg az idei bajnokságot, teljes mértékben leírva az idei évet.”