Doohan magának köszönheti az óriási bukást – az Alpine elmagyarázta, mi történt

Jack Doohan számára borzasztóan alakult a Japán Nagydíj nyitó napja: az ausztrál versenyző az első szabadedzést még a garázsból volt kénytelen figyelemmel kísérni, miután az ülését a csapat egyik teszt és tartalék versenyzője, Hirakava Rjó terelgette a szuzukai versenypályán, míg a másodikon alig néhány kör megtétele után ripityára törte az Alpine-t. A fiatal pilóta a nagy sebességű egyes kanyarban veszítette el az irányítást az autója felett, majd rongyolt a gumifalba fékezés nélkül. A nagy ütést megérző és gépből eleinte nehezen kievickélődő Doohan először nem igazán értette, mi okozta a balesetet, ám a csapata később magyarázattal szolgált.

A versenyzők alacsony üzemanyagszint mellett padlógázon vagy kisebb gázelvétel mellett veszik be az egyes kanyart, vagyis nem fékeznek. Az állítható hátsó szárny fékezésnél automatikusan lekapcsolódik magától, ám ebben az esetben a pilótának manuálisan kell lezárnia a DRS-t, amit a felnyitógomb újbóli megnyomásával tud visszacsukni. Doohan ezt a műveletet elfelejtette, ami a vesztét okozta.

„Mindannyiunkat megkönnyebbüléssel töltött el, hogy Jack a saját lábán hagyta el a baleset helyszínét a második edzésen, és örülünk neki, hogy az elővigyázatosságból elvégzett vizsgálatok alapján is jól van. Egyszerűen rosszul mérte fel a helyzetet, és nem zárta le DRS-t az egyes kanyarba menet. Van mit tanulni ebből, és tudom, hogy Jack, valamint a csapat is készen fog állni szombaton. A szerelők nagyon keményen fognak dolgozni, hogy felkészítsék a kocsit az elszenvedett károk után” – adott magyarázatot a csapatfőnök, Oliver Oakes.

Doohan elnézést kért a csapatától az újabb autótörés után, az ausztrál versenyző Ausztráliában a falnak csapódott, míg Kínában a sprintversenyen keveredett balesetbe, aminek nyomán büntető pontok is íródtak a neve mellé. „Eléggé nagy bukás volt, és váratlanul ért. Tanulni fogok belőle. Tudom, hogy a csapatra most rengeteg munka vár, hogy megjavítsa a kocsit szombatra, szóval előre is köszönöm az erőfeszítéseiket. Most arra összpontosítok, hogy a harmadik gyakorláson a lehető legjobban felkészüljek az időmérőre.”