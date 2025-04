A Ferrarit változtatásra kényszerítette a kínai kizárása; Hamilton az esőben bízik Japánban

Mint ismert, a pénteki második szabadedzésen kétszer is lángra kapott a fű a pálya különböző részein, amit követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) óvintézkedéseket vezettetett be, hogy megelőzze az újabb tűzeseteket. Ezek azonban nem bizonyultak elég hatásosnak, hiszen a harmadik gyakorláson, majd az időmérőn is kigyulladt a fű, előbbi eseményen kétszer, míg utóbbin egyszer. Miután a fű rövidre nyírása, a száraz részek kivágása, és a locsolás sem oldotta meg a gondot, szövetség most abban bízik, az időjárás a kezükre játszhat vasárnap. A versenyre virradóan ugyanis beborul Szuzukában, és több záporra és zivatarra is van kilátás a nap folyamán, és így a futam alatt is, ami megelőzhetné az újabb tűzesetet. A meglepetésre pole pozíciót szerző Max Verstappen szerint az éjszaka megérkező csapadék megoldhatja a bizarr helyzetet. „Éjjel esni fog. Ennek köszönhetően nedvesebbé válik a talaj. Gondolom, túlzottan kiszáradt a fű, és az autó padlólemeze alól kiszóródó szikrák meggyújthatják a füvet, és a szél is fúj."