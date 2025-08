F1: párbajtőr után palacsintasütés a paddockban   

Alig érkeztek haza párbajtőr-válogatottunk tagjai a Tbilisziben rendezett vívó-világbajnokságról, amelyen ezüst­érmet szereztek, első útjuk a felújított Hungaroringre vezetett. Igaz, nem a teljes csapat ment ki, de a négy sportolóból hárman ott voltak: Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor talpig beöltözve jelent meg a paddockban, és csatlakozott hozzájuk Nagy Dávid is, így ha csak néhány órára is, de újra összeállt a tavaly olimpiai bajnoki címet szerző együttes.

Több száz rajongó töltötte meg a boxutcát csütörtökön Ahogy az már lenni szokott, a Magyar Nagydíj előtti csütörtökön a külön jegyet vásárló rajongók lesétálhattak a boxutcába, hogy közelről láthassák a vadonatúj, modernizált, hétszer 21 méteres, hatalmas nyitott garázsokban álló Formula–1-es versenyautókat és a szerelőket. A tömeg idén is nézhette, fényképezhette és videózhatta, ahogy több csapat, köztük a Haas a kerékcserét gyakorolja. A boxutca-látogatás előtt pedig az új lelátóról nézhették végig a biztonsági és orvosi autók nagy sebességű tesztjét. A szurkolókat pénteken és szombaton is érdekes programok várják a Hungaroringen, például a szurkolói zónában felállított színpadon is közel kerülhetnek a pilótákhoz és a csapatfőnökökhöz, akik moderátor segítségével beszélgetnek a pódiumon.

Mutatóba mind a négyen elhozták magukkal a párizsi aranyérmüket, de még ennél is látványosabb volt, hogy egy reakcióidőt is mérő, elektromos vívópárnának nevezett célzótábla segítségével előbb hátrányos helyzetű gyerekeknek mutatták meg a sportág alapjait, majd egyszer csak feltűnt az Alpine istálló két pilótája, a francia Pierre Gasly és az argentin Franco Colapinto, és csatlakoztak a srácokhoz néhány mozdulat erejéig – kicsit furcsa volt az F1-es pilótákat bukósisak helyett ezúttal vívómaszkkal a fejükön látni.

„Most jöttünk haza Grúziából, a vívó-világbajnokságról, nem is aludtunk, úgy érkeztünk a Hungaroringre, de nagyon élvezem! – mondta lapunknak Koch Máté. – Nagyon vártam már ezt a pillanatot, hogy találkozhassak egy F1-es pilótával, ráadásul rögtön kettővel sikerült, és remélem, még többel is fogok a paddockban. Jó volt beszélgetni velük, megmutattuk nekik az olimpiai aranyérmeinket, és azt hiszem, ők is örültek a találkozásnak, élvezték a vívóleckét. Igyekeztek betartani azokat a technikai utasításokat, amelyeket mondtunk nekik, a gyorsaságukon és a reflexeiken pedig látszik, hogy ezek a srácok Formula–1-es pilóták, le a kalappal előttük!”

Koch Máté egyébként szereti az autóversenyzést, a Hertz márkanagyköveteként raliversenyekre jár, és most lehetősége adódott a Hungaroringre is kijutni, ráadásul a paddockba, ahol még sosem járt, és mivel nagy Max Verstappen-rajongó, azt ígérte, biztosan ott lesz a hétvégi időmérőn és a futamon is.

„Régen, gyerekként Felipe Massának szurkoltam nagyon sokáig, de őt sajnos nem láttam élőben. Viszont amióta Verstappen 2021-ben legyőzte Lewis Hamiltont, azóta töretlenül bízom benne és a Red Bullban. Most pedig nem semmi teljesítmény, hogy az időmérőkön a McLarent is felül tudja múlni egy sokkal gyengébb autóval. Csapattársam, Nagy Dávid egyébként Hamiltonnak drukkol, vele követjük az F1-et, és kicsit így is rivalizálunk, nem csak a páston” – tette hozzá Koch Máté, aki szurkolóként kint volt a 2021-es Magyar Nagydíjon.

Palacsintát sütött Oscar Piastri (Fotó: Dömötör Csaba)

Néhány órával később ismét felbolydult a paddock, ugyanis a McLaren kettőse, Lando Norris és Oscar Piastri állt neki palacsintát sütni az egyik sarokban felállított mobilsütőn, és csak úgy dobálták a tésztát, amelyet egyébként nem ők, hanem Gitidisz Nikosz séf kevert be. Palacsintát sütni azért nem olyan könnyű…