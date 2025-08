40. Magyar Nagydíj: nálunk is a McLaren a toronymagas esélyes

Tízet megnyert az idény első 13 versenyéből a McLaren, így már csak az eddigiek alapján is topfavoritként érkezett meg hazánkba, ráadásul a Hungaroring karakterisztikája különösen kidomborítja az autó erősségeit. Az MCL39-es konstrukció rendre nagyon erős teljesítményt nyújt a közepes tempójú, elnyújtott kanyarokban, amelyek bejáratában a pilóta egyszerre fékez és kezdi el a kanyarodást. Az ilyen típusú fordulókból jócskán található a mogyoródi aszfaltcsíkon – nem meglepő, hogy már tavaly is McLaren-kettős győzelem született, amikor a csapat fölénye még nem volt annyira egyértelmű, mint idén. Egy évvel ezelőtt szintén segítette az istállót az időjárás, a forró, olykor 58 fok feletti (!) aszfalton ugyanis nagyon látványos volt, mennyire kíméletesen bánik az autó az abroncsokkal.

Forróság idén is várható, igaz, az előrejelzés alapján a vasárnapi versenynapon esőre is számíthatunk, ami mindig megkavarhatja az eseményeket. Nem egy, nem két Magyar Nagydíjon született már meglepetés­eredmény a változékony körülmények miatt, így benne van a pakliban, hogy idén is borul a papírforma. A McLaren valószínűtlen megingását nyilván illene a három másik topcsapat – Red Bull, Ferrari, Mercedes – valamelyikének kihasználni, de a 2021-es káoszból például Esteban Ocon profitált az Alpine-nal, vagyis Mogyoródon tényleg bármi megtörténhet.

Az is, hogy Lewis Hamilton olyat tesz, ami még sehol senkinek sem sikerült korábban: megszerzi ugyanazon a pályán a tizedik pole pozícióját. A brit klasszis jelenleg kilenc rajtelsőséggel büszkélkedik hazánkban, és bár nem ő az időmérő esélyese, tőle már ennél nagyobb csodatételeket is láttunk a múltban. A győzelmek tekintetében is a Ferrari ásza áll az örökranglista élén nyolc diadallal, megelőzve Michael Schumachert (4) és Ayrton Sennát (3). A csapatoknál a McLaren a király, a brit istálló eddig 12-szer vette be a Hungaroringet, a Williams és a Ferrari pedig hét-hét elsőséget ünnepelt nálunk.