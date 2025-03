A Ferrari jelentős fejlesztési csomaggal készül a Bahreini GP-re – sajtóhír

A holt szezonban beharangozott világbajnoki remények jelenleg nem tűnnek reálisnak, igaz, azt már az előző év is megmutatta, hogy a szabályciklus végéhez közeledve elég egy nagyon jól sikerült fejlesztési csomag, és könnyen az élmezőny élére lehet ugrani, miközben 2024-ben maguk a maranellóiak is bizonyították, oda tudnak érni a rosszabb kezdés ellenére is.

A Scuderia a végelszámolásnál mindössze tizennégy ponttal maradt el a 26 év szünet után konstruktőri címet ünneplő McLarentől, miközben a Red Bullt is maga mögé utasította. Most a csapatbajnoki tabella negyedik helyéről kezdené meg a visszazárkózást, amiben reménye szerint segítségére lesz az olasz sajtóértesülések szerint két hét múlva, Bahreinben érkező nagy fejlesztési csomagja.

A Corriere dello Sport forrásai alapján többek között új padlólemezzel is készül az alakulat, amivel a hatékonysága és az erősségei megtartása mellett növelné a teljesítményt, javítana a versenygép túlzott hátsó merevségén is, és egyúttal tágítaná a megfelelő működési tartományt is.

Az újítások megérkezéséig, így a jövő hétvégén megrendezendő Japán Grand Prix-n kétség kívül a pontok maximalizálása lesz a cél: a csapat Melbourne-ben a hírek szerint kénytelen volt megemelni a hasmagasságot, ami lassuláshoz vezetett, míg Sanghajban bevallottan rossz irányba ment el a beállításokkal a sprintfutam után, emellett stratégiailag is kifogásolható volt több döntése az idénykezdet óta, így mindenképpen szüksége lenne már egy zökkenőmentes hétvégére.