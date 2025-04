Vitathatatlan, hogy Verstappen a világ legjobb versenyzője jelenleg – Horner

Max Verstappen szembement a papírformával a Japán Nagydíjnak otthont adó Szuzukában: szombaton szinte a semmiből szerezte meg a pole pozíciót, s folytatta sikersorozatát a helyszínen a küzdelmes kezdés ellenére is, majd végig irányítása alatt tartotta a versenyt, és maga mögött tartotta a fő esélyes McLaren mindkét versenyzőjét. Noha a bokszutcai csetepatét leszámítva Lando Norris egyszer sem tudott előzési pozícióba kerülni mögötte, a címvédőnek így sem a könnyed sétakocsikázás jellemezte a futamát.

A négyszeres világbajnok mögött a brit vetélytársa mellett végig ott ólálkodott Oscar Piastri is, így nem igazán volt tér a hibára – az első hármas végül 2.1 másodperc választotta el egymástól a leintésnél. A holland a pole pozíciós mellett a győzelmi szériáját is tovább írta a legendás pályán, aminek révén a hétvégére fehérbe öltöző Red Bull stílusos búcsúajándékkal, a dobogó felső fokán ünnepelve tisztelgett a Honda előtt az együttműködése utolsó Japán GP-jén – a japán motorgyártó a következő évtől fogva az Aston Martinnal fog partnerségbe, aminek köszönhetően gyári státuszt kapnak a silverstone-iak.

A pályafutása 64. győzelmét elkönyvelő, és az egyéni vb-összetettben az éllovas Norrist egyetlen pontra megközelíti Verstappen nem meglepő módon elégedetten nyilatkozott a hűvös, borús időben megrendezett 53 körös verseny végén, s kiemelte, örül, hogy győzelmet tudott szerezni a Honda saját pályáján. „Sokat jelent a számomra. Végig ott motoszkált a fejemben, főleg azokban az utolsó körökben, úgy voltam vele, hogy meg kell próbálnom elöl maradni. Ez egy nagyszerű történet, amolyan búcsú ez a Hondától a hazai pályáján, és hihetetlenül büszke vagyok arra, amit közösen értünk el az elmúlt években. Úgy gondolom, ez egy tökéletes, álomszerű eredmény."

„Nem volt könnyű, végig keményen nyomtam, különösen az utolsó etapom során. A két McLaren folyamatosan hajszolt, eléggé élveztem a versenyt, persze nehéz volt menedzselni a gumikat, de hihetetlenül boldog vagyok! Elég rosszul kezdődött a hétvégénk, de sosem adtuk fel. Rendületlenül javítottuk az autót, és ma a legjobb formáját mutatta. Az, hogy a pole pozícióból indulhattam, tényleg lehetővé tette a győzelmet. Folytatnunk kell a munkát, még mindig vannak korlátaink, de azzal, hogy tisztában vagy ezekkel a határokkal, meg tudod nézni, meddig tudsz elmenni. Ahhoz, hogy esélyünk legyen a bajnoki címre, több kell."

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner ámulattal figyelte holland versenyzője Szuzukában nyújtott teljesítményét. „Max kimagasló volt ezen a hétvégén. A munka nehezét elvégezte szombaton, majd tökéletes versenyt futott. A McLaren gyors volt, de pont annyi volt még pluszban bennünk, amivel magunk mögött tudtuk tartani. Max mindent kihozott a kocsiból. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy olyan kocsit biztosítsunk neki, amiből képes kipréselni a benne rejlő potenciált. Igazi motivációt jelent a számunkra, ő Mr. Motivátor. A mi prioritásunkat az egyéni világbajnoki cím megszerzése jelenti, a konstruktőri bajnokság megnyerése már nehezebb feladat lenne, de hosszú út áll még előttünk, és nem dobjuk be a törölközőt."

„Ez egy maraton, és változhatnak a dolgok, minden arról szól, hogy maximalizáljuk a lehetőségeinket, mint ahogyan azt ezen a hétvégén is tettük. Ez volt Max valaha volt egyik legjobb hétvégéje a Formula–1-ben, elképesztő. Vitathatatlanul ő a világ legjobb versenyzője jelenleg, de egy csapat vagyunk, nem csak egy pilóta és autó van. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak gondok a géppel, de azt is tudjuk, mely területeken kell javulnunk. Bahrein teljesen másfajta kihívás elé fog állítani bennünket – tekintett már részben előre, majd kitért a tizenkettedik helyen célba érő Cunoda Juki teljesítményére is. – Juki beilleszkedett a csapatba, és hozzászokott az autóhoz is. A következő hétvégéken várhatóan még jobb lesz."

Maga a japán pilóta elégedett volt a szereplésével, de szeretett volna az első tízesben zárni hazai közönség előtt. „Elégedett vagyok a teljesítménnyel, de az eredményt tekintvve elég kemény, különösen a hazai versenyemen. Határozottan többre számítottam, legalább a pontszerzők között szerettem volna végezni, szóval elég vegyes érzések töltenek el. A mostani 53 kör volt a legtöbb, amit eltöltöttem ebben a kocsiban. Folyamatosan tanulok, már egészen jó tempót futotttam, és egyre nő az önbizalmam is. A verseny végéhez közeledve egyre jobban tudtam kontrollálni. Tekintve, hogy mennyi időm volt felkészülni az autóban, örülök, de hazai közönség előtt pontot akartam volna szerezni. Még emelnem kell a tempón, de szerencsére itt van Max, akitől tanulhatok. Szóval csak folytatom azt, amit csinálok, és izgatottan várom a Bahreini Nagydíjat" – tette hozzá.

Norris az egész futam során ott loholt Verstappen nyakában, de egyszer sem került igazán előzési pozícióba, miközben rendre figyelnie kellet hátra is, hiszen csapattársa, Piastri is nyomást helyezett rá. „Ezt szombaton veszítettük el. Max remek versenyt futott, nem követett el egyetlen hibát sem. Túl közül volt a tempónk egymáshoz képest ahhoz, hogy ennél többet érhessek el. Hosszú futam volt, végig nyomtam. Padlógázon voltam az elejétől a végéig, de nem volt elég, és nem tudtunk semmi előhúzni a kalapból Max ellen. Gyors és hibátlan volt, szóval megérdemli."

Az egyéni összetettet továbbra is vezető britnek talán egyedül a bokszutcában volt némi esélye Verstappen ellen. A páros egyszerre jött ki az első és egyetlen kerékcseréjére, és nagyon közel kerültek egymáshoz a bokszutca kijáratánál. A mclarenes annyira igyekezett, hogy a Red Bull elé kerüljön, hogy még a füves részen is átszántott. Noha az esetet a sportfelügyelők is megnézték, hamarosan jelezték, nincs ok további vizsgálódásra. Az esetről a brit is megemlékezett. „Ez a versenyzés. Előttem volt, és ő az utolsó fickó, aki helyet hagy neked, de jó értelemben, versenyzői szemszögből. Ennyi történt."

„Úgy gondolom, összességében pozitív hétvégén vagyunk túl. Nyilván nem ezeket a helyezéseket szerettük volna, győzelemért akarunk harcolni minden hétvégén, de a Red Bull és Max is megérdemelte a sikert. Gyorsak, folyamatosan közelednek, és nyilvánvalóan előreléptek, és csapatként nekünk is keményen kell dolgoznunk a következő hétvége előtt, mert most egyszerűen nem voltunk elég jók."

Piastri az utolsó etapon elszántan üldözte a csapattársát, egy ponton rádión is jelezte, hogy meglátása szerint gyorsabb tudna lenni Norrisnál, ám a csapat végül nem avatkozott közbe, és az ausztrál sem tudott fogást találni a brit vetélytársán, így meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával. „Már szombaton megpecsételődött a sorsunk. Jó volt a tempónk, elégedett voltam vele, és néhányszor igazán közel tudtunk férkőzni. De ezen a helyszínen nagyon meghatározó a pályapozíció. Az időmérőn megnyerhettük volna a versenyt, de nem végeztünk elég jó munkát. Úgy érzem, ha előrébb lettem volna, akkor elkaphattam volna Maxot, de ez történik, amikor hátrébb kvalifikálod magad."

A konstruktőri tabellát három nagydíjat követően 36 ponttal vezető McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is hangsúlyozta, hogy az időmérőn múlt a vasárnapi eredmény. „A verseny nagyrészt szombaton dőlt el. Nem igazán volt mozgolódás a futam során, és ugyanott értünk célba, ahonnan elrajtoltunk. Sok pontot gyűjtöttünk, és ismét biztató volt a kocsi, de a többiek nincsenek túl messze, sőt, néha már előttünk is járnak. Láttuk, hogy nem lett volna gyorsabb, ha kint maradunk a kerékcsere helyett. Ott volt George (Russell), aki azonnal gyors volt a kemény gumin a bokszkiállása után. Nagyjából nyolc tized előnyben kell lenned ahhoz, hogy megtámadhasd az előtted haladót. Amint egy másodpercen belülre kerülsz, teljesítményt veszítesz a turbulens levegő miatt. Úgy gondolom, egyszerűen lehetetlen volt most előzni."

JAPÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1.423 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2.129 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 16.097 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 17.362 mp h. 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 18.671 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 29.182 mp h. 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 37.134 mp h. 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 40.367 mp h. 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 54.529 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 57.333 mp h. 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 58.401 mp h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:02.122 p h. 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.129 p h. 15. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:21.314 p h. 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:21.957 p h. 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:22.734 p h. 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:23.438 p h. 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:23.897 p h. 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 1 3 4 62 2. Max Verstappen 1 2 4 61 3. Oscar Piastri 1 2 4 49 4. George Russell – 2 4 45 5. Andrea Kimi Antonelli – – 4 30 6. Charles Leclerc – – 3 20 7. Alexander Albon – – 3 18 8. Lewis Hamilton – – 3 15 9. Esteban Ocon – – 1 10 10. Lance Stroll – – 2 10 11. Nico Hülkenberg – – 1 6 12. Oliver Bearman – – 2 5 13. Isack Hadjar – – 1 4 14. Cunoda Juki – – 1 3 15. Carlos Sainz – – 1 1