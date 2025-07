„Messze ez a legrosszabb pályám” – Leclerc nem tudja, miért nem megy neki a Hungaroringen

A téli szünetben a Ferrari azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megnyerje mindkét világbajnoki címet, az év ugyanakkor csalódást keltően alakult a számára. Noha az Emilia-romagnai GP óta bevetett fejlesztéseknek köszönhetően a csapat egyértelműen előrelépett, és Charles Lecelrc révén az elmúlt hat versenyhétvégéből négyen felállhatott a dobogóra, tizenhárom nagydíj után továbbra is győzelem nélkül áll.

A vártnál rosszabb teljesítmény miatt egy ideig a csapatfőnök, Frédéric Vasseur jövőjét is bizonytalanság övezte, és olyan hírek is szárnyra kaptak Christian Horner elbocsátása után, hogy akár Maranellóba is vezetheti az útja. A Sucderia ugyanakkor míg a nyári szünet előtt véget vetett a találgatásoknak, és a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján megerősítette a francia szakember maradását. A hivatalos sajtótájékoztatón részt vevő Leclerc örül a fejleményeknek, és beszélt arról, hogy Vasseur milyen változásokat ért el a Ferrarinál az eddigi ideje alatt.