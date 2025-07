Imádják a versenyzők a felújított Hungaroringet

A tavalyi Magyar Nagydíj leintése után elképesztő versenyfutás kezdődött az idővel a Hungaroringen, a szervezők ugyanis nem kisebb vállalást tettek, mint hogy 2025-re a régi főépületet és főlelátót ledózerolva vadonatúj létesítményekkel fogadják a mezőnyt. Ehhez természetesen arra volt szükség, hogy a versenyt követően a kivitelező azonnal újra birtokba vegye területet, és megkezdje a bontási munkálatokat.

Nem kell építészeti szaktudás ahhoz, hogy feltételezzük, lebontani valamit egyszerűbb, mint felépíteni, így a régi főépület eltüntetése után jött a munka dandárja. A mostanában jellemző enyhe tél a kivitelező kezére játszott, így a hidegebb hónapokban is megállás nélkül, gőzerővel folyt a munka, amelynek gyümölcse az a hatalmas, modern főépület és főlelátó, amely a Hungaroring célegyeneséből egyaránt grandiózus látványt nyújt.

A szerelőknek külön öröm, hogy a garázsok területe is megnőtt, a 7x21 méteres területen a korábbiaktól eltérően már kényelmesen elférnek, sőt mindenhová saját vizesblokk került, így nem már nem kell a „köznép” miatt sorban állniuk a vécéknél. A garázsok mögötti területet (paddock) is kiszélesítették, így a szokás szerint gyönyörű motorhome-ok és a mérnöki kamionok között már nagyobb területen mozoghat a személyzet, vagyis nemcsak megújult, hanem sokkal kényelmesebb is lett az egész létesítmény. Bár funkcióját tekintve a főépület belülről még nem készült el százszázalékosan, a garázsokat, a sajtótájékoztatóknak helyt adó termet, a dobogót, a VIP-teraszt, valamint az átmeneti médiaközpontot tökéletesen lehet használni.

A Nemzeti Sport csütörtökön megkérdezett néhány versenyzőt, mit gondolnak a felújított Hungaroringről, és válaszaikból kiderül, hogy az új külső osztatlan sikert aratott. A pálya királya, a nyolcszoros futamgyőztes és kilencszeres pole pozíciós Lewis Hamilton például úgy véli, ez már igazán kijárt a létesítménynek: „Gyönyörű az új épület, nagyszerű! Amikor először beléptem a paddockba, és megláttam, sokkolt a látvány. Talán tavaly már mondták, hogy felújítják az infrastruktúrát, de azóta erről megfeledkeztem. Igazán nagyszerű, mert ez a pálya pontosan ezt érdemli. Ez azon ikonikus pályák közé tartozik, amelynek még nagyon sokáig a versenynaptárban kell lennie.”

Fernando Alonso 2003-ban nálunk aratta első futamgyőzelmét, így a Hungaroring különleges helyet foglal el a szívében. A kétszeres világbajnokot is örömmel tölti el, hogy a pálya halad a korral: „Már tavaly elkezdték itt a munkát, és nagyszerű látni, hogy felújították a pályát, és megpróbálják tartani a lépést az új Formula–1-es helyszínekkel. Ez így történelmi pálya modern köntösbe bújtatva. Pontosan így kell csinálni – örömmel látom!”

Lando Norris igyekezett hangsúlyozni, hogy neki a régi építményekkel sem volt semmi baja, ugyanakkor ha nem csak a saját álláspontját nézi, örül az újdonságoknak: „Szerintem eddig sem mondhattunk, hogy rossz volt itt az infrastruktúra, viszont az új azért sokkal jobb, teljes mértékben F1-es színvonalú. Én eddig sem bántam azt, ami volt, nem vagyok finnyás, amúgy is megvan a saját szobám a csapat motorhome-jában. Viszont a rajongók és a vendéglátás szempontjából mindenképp jó dolog, és ez a legfontosabb.”

Nico Hülkenberg szerint ízlésesen sikerült a főépület: „Imádom! Fantasztikus! Nagyon jól néz ki. A garázsból kinézve is remek a látkép. Nem estek túlzásba a dizájnnal, nagyon szépen megtervezték – őszintén mondom. Eddig azért nagyon régi vágású volt itt az infrastruktúra, amit egyébként szintén szerettem, mert én magam is az vagyok… De azért a jelenkor F1-es elvárásaival már nem igazán tartotta a lépést. Le a kalappal a szervezők előtt – nagyszerű munkát végeztek.”

A 2021-es meglepetésgyőztes Esteban Ocon leginkább annak örül, hogy kibővítették és modernizálták a célegyenes menti főlelátót: „Amikor beléptem, nem ismertem rá a paddockra, ami elképesztő, így egyik évről a másikra. Lenyűgöző, hogy a szervezők mire voltak képesek. Fantasztikus lesz látni az emberekkel teli lelátót a nagydíj előtt, ahogy kihajtunk majd a pályára. Nagyszerű, hogy minden sokkal nagyobb lett, és ez a bokszkijáratra is vonatkozik, mert eddig mindig egész szűk volt kihajtani a gyorssávba.”

A teljes körű felújítás tehát már csak azért sem volt hiábavaló, mert a főszereplők tetszését is maradéktalanul elnyerte, már csak azt reméljük, hogy a friss, modern látványt nyújtó Hungaroringen a pályán is emlékezetesen alakul majd a 40. Magyar Nagydíj.