Japánban az Alpine-t, Bahreinben már a Haast vezeti a japán versenyző

Hirakava Rjó még januárban csatlakozott az Alpine-hoz teszt és tartalék versenyzőként, amely lehetővé tette a számára, hogy részt vegyen a Japán Nagydíj első szabadedzésén hazai közönség előtt. A japán versenyző Jack Doohant állította félre, és a tizenkettedik helyen zárt, miközben egy tizeddel jobbnak bizonyult, mint a tapasztalt Pierre Gasly.

Az alpine-os kaland azonban ezzel véget is ért a kétszeres WEC-bajnok számára, hiszen most pénteken már a Haast vezetheti a Bahreini Nagydíj nyitányán, miután átszerződött az amerikai csapathoz. Hirakava már az előző idényzárót követő abu-dzabi teszten is kipróbálhatta a Haast, amelyre a Toyota-kötődésnek köszönhetően volt lehetősége. A japán jelenleg a Toyota WEC-csapatát erősíti, a japán cég technikai együttműködést folytat az amerikaiakkal.

Hirakava a pénteki első gyakorláson Oliver Bearman ülését foglalhatja el, amit követően további három alkalommal szerepelhet még Formula–1-es hétvégén, vagyis az istálló vele fogja teljesíteni azon kötelezettségét, hogy az istállóknak adott idényben autónként két-két lehetőséget kell biztosítani újonc, vagyis olyan versenyző számára, aki legfeljebb két futamon állt rajthoz a királykategóriában.

Hirakava Spanyolországban Esteban Ocont küldi bokszfalra, majd Mexikóban újra Bearmant állítja félre, hogy aztán Abu-Dzabiban másodszor is elfoglalja a francia helyét. Érdekesség, hogy a japán egy évvel ezelőtt még a McLarennel vett részt az első tréningen a Yas Marina Circuiten, így elég hasznos tapasztalatokra tett szert különböző autókkal, ami a Haas segítségére lehet.