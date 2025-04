„Találtunk valamit az autón" – Hamilton az idényrajt óta hátrányos helyzetben van a Ferrarin belül

A Japán Nagydíjat megelőzően arról lehetett olvasni az olasz sajtóban, hogy a Ferrari a soron következő Bahreini Grand Prix-ra hozza el az idei első fejlesztési csomagját, amely egy teljesítménynövelést célzó, új padlólemezt is magába foglal. Noha Hamilton nem erősítette meg, hogy már jövő hétvégén megkapják a frissítéseket, jelezte, nagyon várja, hogy változtassanak, miközben azt is elárulta, észleltek valamilyen problémát a kocsiján, ami az idénynyitó óta hátráltatja.

„Ez volt a maximum, nem maradt semmi az autóban. A hétvégén küszködtem a gép hátuljával, és kulcsfontosságú volt az időmérőn megszerzett pozíció. A lehető legjobbamat nyújtottam, de általában véve hiányzott a tempóm az előttem lévőkhöz, különösen a Mercedeshez, a McLarenhez és nyilván a Red Bullhoz képest. Nem volt biztonsági autós szakasz sem, így nem igazán jelentett különbséget, hogy keményen rajtoltam. Úgy vélem, a közepes keverék határozottan jobb választás lett volna a verseny kezdetére, különösen ilyen hűvös időjárási körülmények mellett. Nagyon örülök annak, hogy sikerült előrelépnem, és bízom benne, hogy a következő hétvégén láthatunk néhány pozitív változást."

„Találtunk valamit az autón, ami alulteljesített az első három nagydíj folyamán. Remélem, hogy ha ezt orvosoljuk, akkor érkezni fognak a jobb eredmények is. Ezzel a problémával pár tizedet veszítek körönként, szóval volt egy kis hátrányom a kocsival, ha a garázs két oldalát nézzük. Nálam volt valami, ami nem működött megfelelően. Ezt jó tudni. Ennek fényében ez volt a lehető legjobb eredmény, amit elérhettem. Tisztában vannak vele, hogy ez a helyzet, de nem tudják, miért történik. Bízom benne, hogy eltűnik a különbség, és egyformák lesznek az autók, amikor megérkeznek az újítások. Ezt figyelembe véve egészen elégedett vagyok a versenytempómmal. A csapat egyébként jól teljesített, és szerintem Riccardóval (Adami, versenymérnök) is jó munkát végeztünk, mint ahogyan a mérnökök és a szerelők is."

„Jelenleg a negyedik leggyorsabb csapat vagyunk, a teljesítmény, és különösen a leszorítóerő terén vagyunk lemaradva a többiektől, szóval sok munka vár még ránk, hogy ledolgozzuk a hátrányt. Hamarosan érkeznek a fejlesztések. Érdekes lesz látni, ki mikor fog frissítéseket bevetni. Az élmenők nagyjából három-négy tizedmásodperccel vannak előttünk, szóval rengeteg munkánk lesz, hogy ezt eltüntessük" – mutatott rá, de amikor arról kérdezték, mikor várhatóak a frissítések, nem tudott (vagy akart) választ adni.

Ami a saját teljesítményét illeti, úgy érzi, neki is van még hová fejlődnie, különösen egy körön. „Tisztán látszik, milyen fontos a jó időmérős szereplés, és én nem igazán tudok még mindent kihozni a gumikból, szóval ezen mindenképpen dolgoznom kell."

Hogy mennyire fontos a rajthely, és így a pályapozíció azt a kínai, és különösen a mostani szuzukai verseny is megmutatta, hiszen meglehetősen kevés előzés történt mindkét helyszínen. A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vassuer nem nézi jó szemmel a tendenciát, és attól tart, a 2025-ös időmérős bajnokság lehet, ha így folytatódnak a dolgok. „Természetesen a kvalifikáció mindig kulcsfontosságú szerepet tölt be a teljesítményben. Minél közelebb vagy, annál kisebb a különbség a gépek között, és ez még inkább igaz akkor, amik autók egy csoportjába tartozol. Nem csak az előtted haladó sráccal állsz harcban. Valószínűleg kvalifikációs bajnokság lesz az idei."

A Ferrari három nagydíjat követően 35 ponttal a konstruktőri tabella negyedik helyét foglalja el, a maranellói istálló lemaradása 76 pont a listavezető McLaren mögött.