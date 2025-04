Doohan alig tudott kiszállni az autóból a japán verseny után – érik a pilótacsere az Alpine-nál?

Nincs könnyű helyzetben Jack Doohan, már a 2025-ös idénykezdet előtt arról lehetett hallani, hogy mindössze néhány verseny jut neki, mielőtt a Williamstől megszerzett Franco Colapinto átvenné a helyét. Az ausztrál versenyzőre így nem meglepő módon óriási nyomás nehezedik, amin nem segít, hogy egyelőre nem igazán jönnek az eredmények sem, s egyre több hibát vét.

Doohan a múlt hétvégi Japán Nagydíjon azzal irányította magára a figyelmet, hogy a második szabadedzésen ripityára törte az Alpine-t, miután a csapat magyarázata szerint nem zárta vissza az állítható hátsó szárnyát a nagy tempójú egyes kanyarba menet. Az ausztrál már a nagy becsapódást követően is nehézkesen kászálódott ki az autóból, s noha az elővigyázatosságból elvégzett orvosi vizsgálatok után zöld utat adtak neki, és teljesítette a szombati gyakorlást, valamint az időmérőt és a versenyt is, most arról szólnak találgatások, hogy a pilóta nem volt százszázalékos a baleset után, és megsérülhetett a bal keze, miután nem engedte el a kormányt az ütközésnél.