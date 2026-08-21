Török lapszemle: hatalmas sokk a Trabzonnak, de még bíznak a fordításban

A Milliyet elsősorban Ernest Muci hozzáállását emelte ki. Az albán támadó még nem épült fel teljesen combsérüléséből, és várhatóan körülbelül két hetet kellett volna kihagynia, ám vállalta a játékot. A lap szerint Muci csupán egy edzésen vett részt a mérkőzés előtt, majd a második félidőben pályára lépett. A jobb oldalon kapott szerepet, ám ő sem tudott lendíteni a Trabzonspor támadójátékán. A Milliyet úgy értékelt, hogy a hazaiaknak problémáik voltak a támadások megszervezésével: a Ferencváros gólját követően több lehetőség is adódott előttük – Paul Onuachu fejese a kapufán csattant például –, de nem tudták megtörni a magyar bajnok védelmét.

A Hürriyet más szempontból közelítette meg az estét: a lap azt hangsúlyozta, hogy a Trabzonspor 720 nap után tért vissza az európai kupaporondra. A török együttes legutóbb 2024 augusztusában játszott nemzetközi mérkőzést, amikor a Konferencialiga selejtezőjében a svájci St. Gallen ellen búcsúzott. Az előző idényben nem szerepelt európai kupában, így a Ferencváros elleni mérkőzés hosszú várakozásnak vetett véget. A visszatérés azonban nem sikerült úgy, ahogy Trabzonban szerették volna…