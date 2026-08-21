Török lapszemle: hatalmas sokk a Trabzonnak, de még bíznak a fordításban
„Hatalmas sokk a Trabzonnál! A továbbjutás Magyarországon dől el” – írta a Fanatik a mérkőzés után. A török sportlap szerint a Fatih Tekke irányította együttesnek nagy csalódást okozott, hogy saját közönsége előtt került hátrányba a Ferencvárossal szemben. A találkozó egyetlen gólját Kristoffer Zachariassen szerezte a 17. percben, a törökök hiába próbáltak egyenlíteni, nem tudtak betalálni. A Fanatik kiemelte Mohamed Szalah szereplését is. Az egyiptomi sztár kezdőként lépett pályára, és két gólszerzési lehetősége is akadt, de egyikből sem született találat. A török lap szerint a Trabzonspor így nehéz helyzetből várhatja az augusztus 27-i visszavágót.
A Milliyet elsősorban Ernest Muci hozzáállását emelte ki. Az albán támadó még nem épült fel teljesen combsérüléséből, és várhatóan körülbelül két hetet kellett volna kihagynia, ám vállalta a játékot. A lap szerint Muci csupán egy edzésen vett részt a mérkőzés előtt, majd a második félidőben pályára lépett. A jobb oldalon kapott szerepet, ám ő sem tudott lendíteni a Trabzonspor támadójátékán. A Milliyet úgy értékelt, hogy a hazaiaknak problémáik voltak a támadások megszervezésével: a Ferencváros gólját követően több lehetőség is adódott előttük – Paul Onuachu fejese a kapufán csattant például –, de nem tudták megtörni a magyar bajnok védelmét.
A Hürriyet más szempontból közelítette meg az estét: a lap azt hangsúlyozta, hogy a Trabzonspor 720 nap után tért vissza az európai kupaporondra. A török együttes legutóbb 2024 augusztusában játszott nemzetközi mérkőzést, amikor a Konferencialiga selejtezőjében a svájci St. Gallen ellen búcsúzott. Az előző idényben nem szerepelt európai kupában, így a Ferencváros elleni mérkőzés hosszú várakozásnak vetett véget. A visszatérés azonban nem sikerült úgy, ahogy Trabzonban szerették volna…
A Sabahnak nyilatkozó Rodny Lopes Cabral azonban jóval bizakodóbban tekintett a visszavágó elé. A Trabzonspor játékosa szerint a második félidőben mutatott teljesítményből kell erőt meríteniük: „Bízunk magunkban, és úgy gondolom, hogy a visszavágón továbbjutunk. A legfontosabb az volt, ahogyan a második félidőben futballoztunk. Ha ezt az energiát át tudjuk vinni a visszavágóra, szerintem meg tudjuk nyerni a mérkőzést.”
Egy biztos: a Trabzonspor számára az 1–0-s hazai vereség azt jelenti, hogy augusztus 27-én, a Groupama Arénában kell fordítania a párharcon.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
TRABZONSPOR (török)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)
Trabzon, Papara Park, 32 569 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
TRABZONSPOR: André Onana – Pina (Eskihellac, 83.), Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari (Malinovszkij, a szünetben), Kabasakal – Szalah, Nayir (Simsir, a szünetben), Saviolo (Muci, 63.) – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohoré, 89.) – Yusuf (Nagy Á., 61.), Rommens (Kanikovszki, 61.), Corbu, O'Dowda – Zachariassen (Osváth, 78.) – Joseph (Lisztes, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Zachariassen (17.)
Kiállítva: Nwaiwu (90+6.), ill. Leandro asszisztensedző (90+3.)
A visszavágót augusztus 27-én 20.30-tól rendezik meg a Groupama Arénában.