El: iraki származású svéd játékvezető a Fradi–Ludogorec meccsen

2025.11.04. 12:03
Legutóbb emberelőnybe került a Ferencváros, amikor Mohammed Al-Hakim dirigált (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) keddi frissítéséből kiderült, hogy a svéd Mohammed Al-Hakim fújja a sípot a Ferencváros és a Ludogorec csütörtöki mérkőzésén az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában.

Az iraki származású Mohammed Al-Hakim korábban már vezetett a Ferencvárosnak az Európa-ligában, mégpedig tavaly ilyenkor, amikor a zöld-fehérek 4–0-ra győztek a Dinamo Kijev vendégeként.

Al-Hakim munkáját Mehmet Culum és Fredrik Klyver segíti majd, a negyedik számú játékvezető pedig Granit Maqedonci lesz. A VAR-szobában a lengyel Pawel Malec irányít, őt Kornel Paszkiewicz segíti.

Magyarok is megbízatást kaptak csütörtökre: Berke Balázs a Braga–Genket dirigálja az El-ben, míg Káprály Mihály – a főtáblán életében először – a Konferencialigában érdekelt a Skendija–Jagiellonia összecsapáson.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ, CSÜTÖRTÖK
21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

Mohammed Al-Hakim Káprály Mihály játékvezető Európa-liga Ferencváros Berke Balázs
