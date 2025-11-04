El: iraki származású svéd játékvezető a Fradi–Ludogorec meccsen
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) keddi frissítéséből kiderült, hogy a svéd Mohammed Al-Hakim fújja a sípot a Ferencváros és a Ludogorec csütörtöki mérkőzésén az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában.
Az iraki származású Mohammed Al-Hakim korábban már vezetett a Ferencvárosnak az Európa-ligában, mégpedig tavaly ilyenkor, amikor a zöld-fehérek 4–0-ra győztek a Dinamo Kijev vendégeként.
Al-Hakim munkáját Mehmet Culum és Fredrik Klyver segíti majd, a negyedik számú játékvezető pedig Granit Maqedonci lesz. A VAR-szobában a lengyel Pawel Malec irányít, őt Kornel Paszkiewicz segíti.
Magyarok is megbízatást kaptak csütörtökre: Berke Balázs a Braga–Genket dirigálja az El-ben, míg Káprály Mihály – a főtáblán életében először – a Konferencialigában érdekelt a Skendija–Jagiellonia összecsapáson.
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ, CSÜTÖRTÖK
21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
