Postecoglou: Miért csak a gyenge formában lévő csapatok jutottak a döntőbe?

Idegenben nyert a Bodö/Glimt ellen és bejutott az Európa-liga május 21-ei, bilbaói döntőjébe a Tottenham Hoptspur. Az észak-londoni klub így felemás idényt produkál: a bajnokságban a csak a 16. helyen áll a csapat, és a hazai kupasorozatokból kiesett, ám Ange Postecoglou legényei előtt most ott a lehetőség, hogy negyvenegy év után újra európai trófeával ajándékozzák meg szurkolóikat. A norvégiai diadalt követő sajtótájékoztató után a Spurs edzője meglehetősen keserű kirohanást intézett a sajtó ellen, mondván, a médiában egyesek úgy igyekszenek kisebbíteni a „sarkantyúsok” érdemeit, ahogyan csak lehet, s nyilván most bosszúsak a jó eredmény miatt.

„Mindvégig hangoztattam, milyen fontos ez a sorozat. Most az történik, hogy egyesek félni kezdtek: valóban megtörténik, hogy nyerünk, és kíváncsi vagyok, hogyan próbálják majd kisebbíteni az érdemeinket, mondván, gyenge szezonunk volt, s ezt sem érdemeljük meg és azt sem érdemeljük meg. Ha olyan könnyű bejutni egy döntőbe, hogyan lehet az, hogy a bajnokság első három helyezettjéből senkinek sem sikerült? – tette fel a kérdést Postecoglou. – Ez sok mindenkit fel fog bosszantani, nemde? A vita már megkezdődött. A legújabb most az, hogy egyikünk se kapja meg a kupát, ha nyer, készüljön csak egy csapatkép, mert csak arra a vagyunk méltók. De most komolyan: kit érdekel, hogy nem megy nekünk a bajnokságban? Az egy teljesen másik dolog, semmi köze a ligában mutatott formánkhoz. Úgyhogy egy fikarcnyit sem érdekel, melyik csapat szenved és melyik nem. A United és mi is megéredemeltük a döntőbe jutást.”

A másik ágon ugyanis egy másik alulteljesítő csapat jutott az Európa-liga fináléjába: a Manchester United. A „vörös ördögök” csupán egy hellyel és egyetlen ponttal előzik meg a Spurst a bajnokságban, ám az El-elődöntőből ők is rendkívül magabiztosan jutottak tovább: az idegenbeli 3–0 után otthon 4–1-re megverték az Athletic Bilbaót, megfosztva ezzel a baszkokat attól, hogy hazai pályán vívjanak európai kupadöntőt.

„Mindent vagy semmit – ez lesz mind a két csapat számára a döntőben – beszélt a bilbaói fináléról Rúben Amorim, a United portugál főnöke. – A két klub és a két menedzser hasonló helyzetben van, bár Ange egy évvel régebben van a Tottenhamnél, úgyhogy van jelentős különbség is. Az viszont közös bennünk, hogy mindketten szenvedünk bajnokságban. Szóval nem tudom, mi fog történni, de ha belegondolnak, nehéz elképzelni, hogy sorozatban negyedszer is veszítünk ellenük, legalábbis ezt szeretném gondolni.”