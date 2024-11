A Dinamo Kijev ellen tovább javíthat a Ferencváros

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője is válaszolt az újságírók kérdéseire. A szakvezető először arra a felvetésre reagált, amely szerint csalóka, hogy egyelőre pont nélkül áll a Dinamo Kijev, hiszen három kemény ellenféllel – a Romával, a Lazióval és a Hoffenheimmel – találkozott eddig. „Nos, a kijeviek csütörtök este újabb kemény ellenféllel találkoznak! Az első két mérkőzésen szoros csatában szenvedtünk mi is vereséget, de legutóbb a Nice ellen sikerült három pontot szereznünk, és ez jót tett a lelkünknek. Megfelelően felkészültünk, mondhatom, megtanultuk a házi feladatunkat.” A következő kérdés úgy szólt, hogy az FTC edzője milyen eredménnyel lenne elégedett a Dinamo Kijev ellen. „Csakúgy, mint mindegyik mérkőzésünkön, ezúttal is a három pont megszerzésére törekszünk. A játék dinamikája változtathat a terveinken, de úgy kalkulálunk, hogy jó lenne hat ponttal állni a csütörtök esti mérkőzés után. Biztos vagyok benne, hogy a kijeviek meg akarják szerezni az első pontjaikat. Az Európa-ligában csak kemény ellenfelek vannak, azzal azért nem lehet takarózni, hogy az első három körben nehéz riválisokkal kellett játszani, az alapszakaszba jutó csapatok mindegyikének van erőssége.” A hivatalos sajtótájékoztatón Pascal Jansentől megkérdezték azt is, szerinte mi a Dinamo Kijev legnagyobb erőssége, mire kell nagyon odafigyelniük a ferencvárosi játékosoknak. „A riválisunknak két arca van. Az egyiket az ukrán bajnokság meccsein mutatja meg, a másikat a nemzetközi kupaporondon. Odahaza uralja a ligát, ebből a szempontból hasonló a helyzete a miénkhez. Az NB I-ben mi is próbálunk fölényben futballozni, a nemzetközi szinten pedig minél tovább jutni. Pontok tekintetében nálunk van az előny, arra törekszünk, hogy csütörtökön újabb sikert érjünk el az Európa-ligában.”