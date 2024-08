Ikszelt Montenegróban, továbbjutott a Paks a Konferencialiga selejtezőjében

Korán megszerezte a vezetést Windecker József értékesített büntetőjével a Paksi FC a montenegrói Mornar vendégeként a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában. A vendéglátó ugyan hamar egyenlített, majd az állást is megfordította, de Bognár György csapatának is volt válasza, s a 2–2-es döntetlen mellett a hazai pályán elért 3–0-s sikerrel így is továbbjutott, a következő körben pedig a cseh Mladá Boleslav és az izraeli Hapoel Beer Seva csatájának továbbjutójával csap össze.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Mornar Bar (montenegrói)–Paksi FC 2–2 (1–1)

Niksics, Városi Stadion, 1500 néző. Vezette: Jasper Vergoote (Martijn Tiesters, Michael Geerolf) – belgák

MORNAR: Popovics – Sztevanovics (Vukovics, 83.), Ljutica, Mitrovics, Vukotics (Szeratlics, 61.) – Kisi, Kaludjerovics, Cetkovics (Kolundzsics, 77.) – Vusurovics, Vujacsics, Zorics. Vezetőedző: Simo Medigovics

PAKSI FC: Szappanos – Ötvös, Kinyik, Lenzsér – Osváth, Papp K., Vécsei (Balogh B., 83.), Windecker, Szabó J. (Kovács K., 24.) – Mezei (Haraszti, a szünetben) – Tóth B. (Böde, 61.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Lenzsér (19. – öngól), Zorics (60.), ill. Windecker (14. – 11-esből), Zorics (87. – öngól)

Továbbjutott: a Paks, 5–2-es összesítéssel A 3−0-s hazai sikert követően Bognár György vezetőedző visszatért egyfajta alapcsapathoz a Zalaegerszeg ellen jelentősen felforgatott kezdő tizenegyéhez képest a montenegrói visszavágón. A Mornar elleni első mérkőzéshez viszonyítva így is három helyen változtatott: kimaradt Vas Gábor, Böde Dániel és Haraszti Zsolt, miközben bekerült a védelembe Lenzsér Bence, a támadósorban pedig Mezei Szabolcs, illetve Tóth Barna kapott helyet. A taktikai rendszeren sem változtatott a szakvezető, ezúttal is három középső védővel küldte harcba a csapatát, az öt középpályás közül a szélsőknek kellett visszalépniük védekezni, elöl pedig két támadó rohamozott. Igaz, elsősorban a hazaiaknak kellett iparkodniuk, elvégre a háromgólos hátrány még úgy is tetemes, hogy az idegenben szerzett találatokat már nem kell számolni. Kétségtelen, az első mérkőzést követően agilisabban kezdett a montenegrói csapat, csakhogy negyedóra sem telt el, és újfent hátrányba került – teljesen elkerülhető tizenegyesből. Rosszul beívelt szabadrúgást követően Szabó János mentette meg a labdát az alapvonal előtt Lenzsérnek, akit teljesen feleslegesen rúgott meg Szinisa Sztefanovics a tizenhatoson belül, a magyar játékos ugyanis a kaputól távolodva, kifelé indult meg. Windecker Józsefet ez nem zavarta, higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot, megszerezve első gólját a nemzetközi kupaporondon. Néhány perccel később ismét Lenzsér volt az egyik főszereplő, igaz, ezúttal kevésbé volt boldog a végkifejlet miatt, mert a kapu elé belőtt labdába olyan balszerencsésen ért bele, miközben menteni akart, hogy róla a kapuba csorgott. A paksi gól másik letéteményese, Szabó sem járt jól a folytatásban, a csapatkapitányt ugyanis sérülés miatt még a félidő derekán le kellett cserélni. A fordulás után visszaesett a meccs intenzitása, és bár egyórányi játékot követően a hazaiak szögletből megszerezték a vezetést, a magyar csapat továbbjutását nem veszélyeztették, akkor meg pláne nem, amikor a hajrában újabb hazai öngólnak örülhetett a Paks. A Magyar Kupa-címvédő tehát továbbjutott, és a Konferencialiga-rájátszásban a cseh Mladá Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva párharc továbbjutójával találkozik (az első mérkőzés 1–1-re végződött Csehországban) − Bognár György együttese a főtábla kapujához ért! 2–2 A TALÁLKOZÓ ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉSE IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL! A Konferencialiga selejtezőjében a Paks montenegrói mérkőzése mellett még egy mérkőzést rendeztek: a svéd Häcken a hazai 6–1-es diadal után idegenben csak 1–1-es döntetlent játszott az észt Paide ellen, de így is simán továbbjutott. Az Európa-ligában az FTC által legyőzött walesi The New Saints az odavágón 1–0-ra kikapott idegenben a macedón Petrocubtól. A visszavágó gólt ugyan nem hozott, két kiállítást igen, előbb a walesiektől Jordan Williamset küldték le egyből piros lappal a 40. percben, majd a macedónoktól a 47. percben Dan Puscas kapta meg második sárga lapját. EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

The New Saints (walesi)–Petrocub Hincesti (moldovai) 0–0

Továbbjutott: a Petrocub, 1–0-s összesítéssel KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Paide (észt)–Häcken (svéd) 1–1

Továbbjutott: a Häcken, 7–2-es összesítéssel