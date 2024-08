Fiorentina: „Most az első perctől más hozzáállással kell játszanunk a Puskás Akadémia ellen”

A Fiorentina trénerétől, Raffaele Palladinótól honfitársai először azt kérdezték, mivel átalakulóban van a csapata, ez már az ő Fiorentinája lesz-e.

„Természetesen igen. Kell idő valóban az újjáépítéshez, ez egy folyamat, mely közben mindennap helyezünk a kirakósba darabkákat. Kell még idő, hogy megszokjuk a játékelvet és persze közben szeretnénk sikeresek lenni ebben az időszakban is. Magyarországra azért jöttünk, hogy továbbjussunk. Nyilván a Puskás Akadémiának ez egy történelmi találkozó, de nekünk is nagyon különleges meccs. Olyan csapatot szeretnék látni, amelyik sokkal agresszívabb, mint a hazai találkozón.”

A csapat játékosa, Lucas Martínez Quarta kijelentette: a továbbjutás kulcsa számukra az, hogy nem hibázhatnak.

„Otthon elkövettük azt a hibát, hogy nem jó hozzáállással léptünk pályára. Ebből tanultunk, most már az első perctől megfelelő lesz a hozzáállásunk. Meg kell nyernünk a párharcokat, meg kell szereznünk a második labdákat. Nem lesz egyszerű, bármi megtörténhet, de mindent megteszünk a győzelemért. Mindenki részéről érzékelhető a bizonyítási vágy, hiszen kétszer is ott voltunk a döntőben, nagyszerű lenne most már behúzni ezt a sorozatot. De most csak arra gondolhatunk, hogy száz százalékot nyújtsunk a csütörtöki mérkőzésen.”

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Augusztus 29., csütörtök

21.00: Puskás Akadémia–Fiorentina (olasz) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 3–3