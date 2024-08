Hornyák Zsolt: Semmi catenaccio, támadni fogunk a Fiorentina ellen!

A Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt kijelentette: még mindig nem ők ennek a párharcnak a favoritjai.

„Az első mérkőzés nagyon jól sikerült, a csapat maximális teljesítményt nyújtott. Meg szerettük volna lepni a Fiorentinát a magas letámadással, ez részben sikerült is. A meccs előtt a három hármat talán aláírtam volna, de így, hogy kettő nullára is vezettünk, kicsit még csalódás is volt. Remélem, a visszavágón is ki tudjuk hozni magunkból a maximumot. Szeretnénk tisztességesen helytállni, hiszen az eredmény erre kötelez minket. Számunkra az, hogy három gólt tudtunk rúgni Firenzében, óriási motiváció. Tudjuk, hogy erős csapat ellen lépünk pályára, de lehetett látni már kint is, hogy jó taktikával a maximumot nyújtva lehet keresnivalónk.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: elképzelhetőnek tartja-e, bár otthon játszanak, a visszavágó nehezebb lesz az idegenbeli meccsnél amiatt, hogy már biztosan nem fogja lenézni a Puskás Akadémiát a Fiorentina.

„Szerintem itt nem a lenézés volt a döntő faktor, taktikával és merészséggel leptük meg az ellenfelet. Ha jó taktikát választunk holnapra is, és ugyanolyan bátrak leszünk, akkor lehet esélyünk. Nem védekezni fogunk, semmi catenaccio, támadófutball lesz, presszing és letámadás – ezzel, legyen bármilyen erős, minden csapatnak lehet gondot okozni.”

A Puskás Akadémia csapatkapitánya, Szolnoki Roland arról beszélt: nagyon fontos nap lesz ez az akadémia életében.

„Hatalmas lehetőség van a kezünkben, egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Az első mérkőzésen mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, így el tudtuk tüntetni azt a különbséget, ami értékben van a két csapat között. Mindenki nagyon várja a meccset, és ha hasonló hozzáállással kihozzuk magunkból a legtöbbet, mint Firenzében, akkor lehet keresnivalónk. Teljes gőzzel ki kell vinnünk a szívünket a pályára, csúsznunk-másznunk kell egymásért, mert csapatként vagyunk erősek. Tisztában vagyunk azzal, hogy erősebb a Fiorentina, de egy mérkőzésen el lehet tüntetni a különbséget, és mi be szeretnénk jutni a csoportkörbe!”

HORNYÁK ZSOLT ÉS SZOLNOKI ROLAND SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Augusztus 29., csütörtök

21.00: Puskás Akadémia–Fiorentina (olasz) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 3–3