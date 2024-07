Pólóválogatottunk szétlövéssel legyőzte a franciákat

Ahogy a meleg nyári napokon általában, csütörtök délután is tömve volt a margitszigeti 26-os busz, de ezúttal nem a Palatinus strandnál, hanem a Hajós uszodánál szálltak le a legtöbben. Nem véletlenül, a nagyközönség ugyanis a Dominó Trans-kupán láthatja utoljára a párizsi olimpia előtt férfi vízilabda-válogatottunkat, amely a nyitányon az elmúlt években jelentősen megerősödő franciákkal találkozott. Ha valaki elfelejtette volna, a helyszíni hangosbemondó emlékeztetett a két csapat februári vb-negyeddöntőjére, amelyet négygólos hátrányból fordítva nyert meg a rivális – ezen a mérkőzésen viszont nem a revans, hanem az olimpiai felkészülés volt az elsődleges cél.

Nem érződött, hogy munkából érkeztek a mieink, hamar elérték az üzemi hőfokot, és a szurkolókra is gondoltak: az első magyar támadásból Hárai Balázs szédületes csavargólt szerzett, az első franciából kiharcolt ötméterest Vogel Soma védte fejjel. A látványos jelenetsor megalapozta a hangulatot, a leglelkesebbek végig tapsoltak, doboltak, a rekkenő hőségben is kitartóan buzdították a válogatottat.

A folytatásban is volt minek örülnünk, Manhercz Krisztián például megúszásból talált be, Varga Dénes pedig a védjegyévé vált átlövéssel jelentkezett, amivel idestova másfél évtizede nem tudnak mit kezdeni a kapusok. A második negyed közepén Nagy Ádám villanásával már három volt közte, ám a derekasan küzdő franciák lőtávolon belül maradtak, Hugo Fontani bravúrjai után gyors gólokkal zárkóztak. A nagyszünet előtt többször is az egyenlítésért támadtak, de hol Vogel Soma védett, hol a mezőnyjátékosok füleltek le pontatlan átadást.

Támadásban megakadt a szekerünk, a kihagyott helyzeteket megbosszulva a harmadik szakasz elején egyenlítettek a franciák, ám Zalánki Gergő megtörte a csaknem hétperces gólcsendet. Sajnos nemcsak ő kapta el a fonalat, hanem a túloldalon Ugo Crousillat is: a vetélytárs csapatkapitányának kétszer is elsült a keze, 7–6-nál először vezetett Franciaország.

Néhányan már déja vu-érzést emlegettek a lelátón, de Vogel Soma nem hagyta ellépni az ellenfelet, sőt az utolsó negyedre már előnnyel fordultunk. Thomas Vernoux ezúttal is ránk ijesztett, és bár Angyal Dániel azonnal válaszolt, az utolsó szó a riválisé volt.

Legalábbis a 9–9-es döntetlennel záruló rendes játékidőben, az ötméterespárbajt ugyanis megnyerte a magyar válogatott, amelynek lövői nem hibáztak, a túloldalon viszont Vogel Soma védett egyet. A mieink megérezték a betegséggel küzdő Vámos Márton hiányát, az emberelőnyök megjátszásában sokat kell még javulni, azonban lehetőség is lesz rá – péntek este az olaszok következnek.

DOMINÓ TRANS-KUPA, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 9–9 (3–2, 2–2, 3–3, 1–2) – szétlövéssel: 5–3

Hajós uszoda, 1000 néző. V: Calabro (olasz), Franulovic (horvát).

MAGYARORSZÁG: VOGEL SOMA – Vigvári Vince 1, Manhercz K. 1, Nagy Ádám 1, HÁRAI 1, ZALÁNKI 2, Jansik Sz. 1. Csere: VARGA DÉNES 1, ANGYAL 1, Molnár E., Fekete G., Kovács P. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

FRANCIAORSZÁG: FONTANI – Vernoux 1, BOUET 2, Marion-Vernoux 1, Bodegas 1, CROUSILLAT 2, Vanpeperstraete. Csere: KHASZ 1, Saudadier, Marzouki 1, Bjorch, Nardon. Szövetségi kapitány: Florian Bruzzo

Emberelőny-kihasználás: 7/0, ill. 9/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0. Kipontozódott: Nagy Ádám (25. p.)