Nemzeti Sportrádió

Tízfős magyar válogatott utazik a koszovói muaythai-világbajnokságra

2026.08.26. 09:44
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Fotó: Facebook, Magyar Muaythai Szakszövetség-Hivatalos
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Jászka Krisztián muay thai muaythai
Tízfős magyar válogatott vesz részt a jövő kedden kezdődő muaythai-világbajnokságon, amelynek a koszovói Peja városa ad otthont.

A hazai szövetség tájékoztatása alapján a csapatban öt felnőtt elit és öt U24-es versenyző kapott helyet, többségük már korosztályos Európa- és világbajnokságokon is bizonyította tehetségét. Jászka Krisztián szövetségi kapitány szerint az elmúlt évek utánpótlásmunkája most kezd igazán beérni, és több magyar versenyző is éremeséllyel utazik a vb-re.

Az U24-es kategóriát azért hozta létre a nemzetközi szövetség, hogy a 17 és 23 év közötti versenyzők fokozatosabban léphessenek át a juniorból a felnőtt mezőnyébe. A keret egyetlen világbajnoki újonca Tóth Csaba, aki először öltheti magára világversenyen a magyar válogatott mezét. A szövetségi kapitány megjegyezte, Magyarország nem számít nagyhatalomnak a sportágban, de a válogatott minden tagjának reális esélye van arra, hogy bejusson a legjobb négy közé, és érmet szerezzen a szeptember 11-ig tartó eseményen.

A magyar válogatott kerete
Elit kategória: Horváth-Tóth Enikő (-54 kg), Melis Bálint (-57 kg), Tóth Zsombor (-67 kg), Forgó Zalán (-71 kg), Tóth Csaba (-81 kg)
U24-es kategória: Sütő Doroti (-51 kg), Hornyik Míra (-67 kg), Tóth Dzsesszika (-71 kg), Mészáros Dorián (-75 kg), Nyári László (-81 kg)

Jászka Krisztián muay thai muaythai
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