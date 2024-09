Reálisabb lett volna, ha előrébb végeznek Rapporték a sakkolimpián

– A nemzetközi szövetség elnökeként mennyire elégedett a budapesti sakk­olimpia lebonyolításával?

– Mint bármilyen nagyobb volumenű projekt esetében, ezúttal is voltak kihívások, de a sakkolimpia összességében remek esemény volt, a játékosok nagyon elégedettnek tűntek. Hálásak vagyunk a Magyar Sakkszövetségnek és Magyarországnak, hogy vendégül látott bennünket. A magyar nemcsak nagyszerű házigazda, hanem kiemelkedő sakknemzet is, ez a kettő abszolút érződött az elmúlt két hét során. Az olimpián megvalósult a kulturális sokszínűség, az esemény tökéletesen megtestesítette a FIDE mottóját: mindannyian egy család vagyunk. – Melyik játékos vagy csapat lepte meg a leginkább?

– A sakkolimpiát megnyerni mindig nagy eredmény, de tízből kilenc pontot szerezni az első táblán és győzelemre vezetni egy válogatottat, rendkívüli teljesítmény. A nyílt tornán az indiaiaknál egyes táblán játszó, mindössze tizennyolc éves Dommaraju Gukesh teljesítménye kivételes volt, nyolc partit nyert meg és kettőt döntetlenre hozott a világ legerősebb játékosai ellen. Novemberben Szingapúrban már a világbajnoki címért fog küzdeni. – Mekkora az esélye annak, hogy a sakkot felveszik a nyári olimpia programjára?

– Erről a FIDE régóta álmodik – már évek óta dolgozunk rajta, a sakkot már elismeri a NOB. Optimisták vagyunk, hogy hamarosan helyet kapunk a nyári olimpiai játékokon, továbbra is fáradhatatlanul dolgozunk ezért. Addig is a novemberi, szingapúri világbajnoki mérkőzésre összpontosítunk, karácsonykor New Yorkban lesz a rapid- és villámsakk-világbajnokság, a jövő esztendő pedig a szociális sakk éve lesz. Arkagyij DVORKOVICS,

a Nemzetközi Sakkszövetség elnöke