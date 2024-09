Kiválóan teljesítő sportolókat ismert el a Waberer’s Alapítvány

A kinti borongós idő ellenére vidám és családias hangulatban telt a Waberer’s Alapítvány sporttámogatói programjának keretében rendezett díjátadó ünnepség hétfőn délután, a logisztikai vállalat Nagykőrösi úti székházában. A közel 25 évvel ezelőtt létrehozott alapítvány eredetileg azért jött létre, hogy segítse a nehéz helyzetbe került kollégákat, például megélhetési gondokkal küzdő, beteg vagy többgyermekes családokat, akik különböző támogatási formákra pályázhatnak az Alapítványnál. Az idei évtől azonban szociális helyzettől függetlenül indították el ösztöndíjprogramjuk a kiváló sport- és tanulmányi eredményeket elérő fiatalok támogatására. Ennek keretében részesült 12 fiatal sportoló elismerésben – az alapítvány támogatottjai között nem csak saját dolgozók gyermekei vannak.

„A ti teljesítményeteket ünnepeljük, amellyel példát adtok a kortársaknak – kezdte gondolatait Tóth Szabolcs, a Waberer’s gazdasági vezérigazgató-helyettese a fiataloknak címezve. – Mind a sport, mind a tanulás olyan értékekkel vértez fel, amelyek az élet minden területén hasznosak, és sikertényezők, ezt majd ti is megtapasztaljátok, hogy mindez felnőttkorban igazi stabilitást ad. A befektetett munka rengeteg lemondással jár, hiszen az iskola után edzésre jártok, edzés után tanultok, másnap pedig ismét teljesíteni kell az iskolában – ehhez a kitartáshoz szeretnénk mi a Waberer’snél hozzájárulni.”

A cégcsoport HR-igazgatója, Fészki-Fehér Katalin úgy folytatta, az alapítványnak kiemelten fontos a társadalmi szerepvállalás, azon belül is a fiatalok támogatása. „Mindannyian teljesítettétek, sőt, néhányan túl is teljesítettétek az elvárásainkat, amellyel a programba lehetett kerülni, büszkék vagyunk, hogy a kiváló tanulmányi és sporteredményeitekhez alapítványunk a következő tizenkét hónapban hozzájárulhat. Legyetek nagyon büszkék magatokra, és kívánom, hogy eddigi szorgalmatok és kitartásotok kísérjen egész életetekben.”

A díjátadón részt vett Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, aki az előtte megszólalókhoz hasonlóan kiemelte, a szülői, családi és az edzői patronálás elengedhetetlenek a sikerhez. „Én is ezt éreztem egész pályafutásomban, hogy a családom mellett az edzőim támogatása nagyon sokat tettek hozzá ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok. A sportközeg egy nagyszerű közeg, amely kiváltságos célokat, életút-programokat adhat, a sport olyan értékeket képvisel, amelyeket máshonnan nem tudtunk volna összeszedni. Viszont emellett a tanulmányaitokra is nagyon figyeljetek oda, hiszen a sportkarrier egyszer véget ér, a váltás pedig sosem egyszerű. Ám ha a tanulmányaitokra is hangsúlyt fektettek, akár szakmát tanultok ki, akár egyetemi végzettséget szereztek, rengeteget számít, és megkönnyíti majd a pályafutásotok utáni életeteket.”

Fotó: Stiller Ákos

Az elismeréseket Budai András birkózó, Juhász Zsombor kerékpáros, Kis Tamás kosárlabdázó, Mezei Tímea labdarúgó, Molnár Iván jégkorongozó, Ponty Alexa ritmikus tornász, Szabó-Gáli Barnabás vívó, Szever Olivér labdarúgó, Unger Péter röplabdázó, Vágó Mátyás vitorlázó, Zimonyi Liza teniszező és Varga Réka tornász kapták. A díjazottak „Támogatunk a céljaid elérésében” üzenettel ellátott oklevelet és különböző ajándéktárgyakat, többek között egy méretes plüsskamiont kaptak, valamint havonta nettó 50.000 Forintos ösztöndíjban részesülnek 12 hónapon keresztül.

A Waberer’s az eseménnyel azt kívánta üzenni, hogy a sport és a tanulás kéz a kézben járnak, a fiatalok pedig saját erejükből és a közösség támogatásával érhetnek el további sikereket. A cégcsoport értékei közé tartozik az elkötelezettség a kiválóság iránt, a közösségépítés és a jövő generációinak támogatása – hitük szerint a fiatal tehetségek fejlődésének támogatása nemcsak egyéni, hanem közösségi felelősség is, az alapítvány célja egyfelől a sportolók inspirálása a hétfői ünnepséggel a további sikerekhez, másfelől pedig a munka jövőbeni folytatása a következő generációk egészséges életmódjának és sikeres jövőjének megalapozásához.

A Waberer’s egyébként két éve kiemelt támogatója a Magyar Tornaszövetségnek, mely együttműködés is erősíti a cégcsoport elköteleződését a magyar sport iránt.

Fotó: Stiller Ákos

Berki Krisztián: Hiába jó sportoló valaki, ahhoz sokat kell tanulni, hogy jó sportvezető is legyen

– Hogyan kezdődött az együttműködése a Waberer’sszel?

– A Magyar Tornaszövetség számos elnökségi tagja jelenlegi vagy korábbi cégvezetők, akik nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, egyikük segített a szövetségnek partnereket találni. Örömteli, hogy a Waberer’s is nyitott volt ránk, tavaly óta dolgozunk együtt. Nem tao-sportágként olykor nehéz szponzorokat találni – igazán örülünk, hogy a Waberer’s meglátta bennünk azokat a pozitív értékeket, melyeket ők a logisztikában, mi a sportban képviselünk.

– Miben áll az önök közös munkája?

– Tavaly óta dolgozunk együtt, és idén kezdtünk ebben jobban elmélyedni – nagyszerű csapatot ismertem meg a Waberer’sben. Harmadik éve vagyok a tornaszövetség sportigazgatója, idén kezdtem nagyobb teret, jelentősebb feladatokat kapni. Például október első hétvégéjén, Szombathelyen lesz a Waberer’s Challenge világkupa-verseny, névadó szponzorként pedig igyekszünk közösen nagyobb hírverést teremteni köré. Lesznek kamionok, fesztivál-pótkocsi, szimulátor, kisebb elektromos kamionok gyerekeknek – olyan extrák, amelyek mind egyedi élményt nyújtanak egy tornaversenyen és korábban nem volt még rá példa.

– Részesült hasonló elismerésben ennyi idősen, mint most a fiatalok?

– Hiába vagyok olimpiai bajnok, nagyon rossz tanuló voltam, a „jó tanuló, jó sportoló”-címek kimaradtak. De annyiból jó volt, hogy bár a szüleimnek voltak elvárásaik, nekem a sport volt a fő profil. És azt is jó látni, hogy a szülők is úgy támogatják a gyerekeket, hogy szem előtt tartják: nemcsak a sport a fontos, vagy csak a tanulás, hanem a kettő együtt. Hihetetlen, mit hoznak a sportból a fiatalok, mennyire képesek felhasználni a tanulmányaikban szerzett plusz értékeket. És ez nagyszerű, mert a sportpályafutás nem tart örökké, az enyém is véget ért egyszer csak. Utána szerencsém volt, mert sikerült a váltás, de sokan otthon malmoznak hetekig, mit kezdjenek magukkal, és a sportolóként felépített egzisztencia nem feltétlenül lesz meg a karrier után, főleg, ha nem készül rá az ember. Én a Debreceni Egyetemen diplomáztam, most is koptatom a padokat, a mesterképzést végzem sportközgazdász szakon, és tervben vannak egyéb képzések is – hiszen lehet valaki nagyon jó sportoló, ha szeretne jó sportvezető lenni a megújuló világban, ahhoz nagyon sokat kell tanulni és impulzusokat gyűjteni.