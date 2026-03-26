Vívás: mind az öt magyar főtáblás a férfi párbajtőrözők asztanai vk-viadalán

Asztanába öt férfi és hat női párbajtőrvívónk utazott el a csütörtöktől vasárnapig tartó világkupaversenyre – az első napon a férfiak selejtezőjét rendezték a kazah fővárosban.

Siklósi Gergely továbbra is vezeti a világranglistát és a legjobb 16 között van Koch Máté is, így kettejüknek nem kellett pástra lépniük ezen a napon. Az olimpiai bajnok csapat másik két tagjának, Andrásfi Tibornak és Nagy Dávidnak, valamint a tavalyi világbajnoki ezüstérmes kvartettben szereplő Keszthelyi Zsombornak viszont igen.

Andrásfi megnyerte mindegyik asszóját a csoportkörben, így egyből főtáblára jutott, Nagynak és Keszthelyinek becsúszott egy-egy vereség, így rájuk várt még két-két egyenes kieséses asszó ahhoz, hogy csatlakozhassanak a társaikhoz. Mindkettőt mindketten sikerrel vették, így szombaton a 64 között öt magyar köthet be a férfiak között.

VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté (kiemeltek), Andrásfi Tibor 5 győzelem/0 vereség, Keszthelyi Zsombor 5/1, Nagy Dávid 4/1. A 96 közé jutásért: Keszthelyi–Murajama (japán) 15:10, Nagy D.–Lioznyansy (amerikai) 15:6. A 64 közé jutásért: Keszthelyi–Gavalda (spanyol) 11:6. Nagy D.–Vu Csun-ming (tajvani)