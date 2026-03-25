NS-hagyomány: újra Vadas-emlékmise

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.03.25. 19:02
null
A Nemzeti Sport munkatársairól és a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetőiről, akik részt vettek az évfordulós misén a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén készült közös fotó (Fotó: Szabó Miklós)
NS-hagyomány Vadas-emlékmise Vadas Gyula
A két világháború között, Vadas Gyula tulajdonos-főszerkesztő által alapított tradíciót élesztették újra tavaly a mai utódok, akik a szentmise után ugyanúgy a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén fényképezkedtek az idén is, ahogyan egykor a legendás elődök.
 


„Vadas Gyula egy világháború és a lap kiadásának kényszerű szünetelése után indította újra a Nemzeti Sportot 1919-ben, és hallatlanul sikeres negyedszázad után megint a szörnyű világháború vetett véget a munkájának és az újság aranykorának – mondta Szöllősi György, a sportnapilap mai főszerkesztője, amikor néhány mondatban legendás elődjére emlékezett a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-templomban összegyűlt munkatársakhoz, sportújságíró-szövetségi vezetőkhöz, olvasókhoz, helyi hívekhez szólva. – A tavaly felelevenített hagyományt követve az akkori maréknyi résztvevő létszáma az idén legalább megduplázódott, és reményeink szerint évről évre többen leszünk. Az pedig, hogy az idén a sportkormányzat első embere, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr is jelen van, új szintre emelte az esemény jelentőségét.”

Ahogyan tehát egykor misét mondatott a zuglói templomban (vagy a kommunisták által 1949-ben felrobbantott közeli Regnum Marianumban) az újságért és az ott dolgozókért a főszerkesztő, úgy gyűltek össze az emlékezők az idén ugyanott. Nagy Károly plébános celebrált szentmisét Vadas Gyula emlékére, a magyar sportért és sportsajtóért. A plébános úr megint igazolta, hogy nagy sportrajongó és a Nemzeti Sport állandó olvasója, hiszen – a szerdai egyházi ünnep, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja szimbolikájának kibontásán túl – szentbeszédében hosszan idézett Szmolek Apollónia válogatott kézilabdázó lapunknak adott interjújából, amelyben az Esztergom játékosa a napokban őszintén beszélt katolikus hitéről.

 

A Nemzeti Sport munkatársairól és a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetőiről, akik részt vettek az évfordulós misén – ugyancsak a hagyományoknak megfelelően – a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén készült közös fotó, majd, szintén az egykor Vadas Gyula által meghonosított szokások szerint, a Gundel étteremben villásreggeliztek a résztvevők a főszerkesztő meghívására.

A szerda délelőtti évfordulós misén és megemlékezésen a családtagok közül részt vett Vadas Gyula dédunokája, Surányi-Vadas Tímea – és három gyermeke –, aki maga is a hagyományok újraélesztésének egyik kezdeményezője volt, és meghatottan köszönte meg a szerkesztőség mai tagjainak a gesztusát. Surányi-Vadas Tímea fel is olvasott azokból az intelmekből, amelyeket dédnagyapja jegyzett le unokájának, a ma is élő Máriának, akit édesapjának a háborúban bekövetkezett halála után nagyapja, Vadas Gyula nevelt. Ekkor már a közéletből száműzött, elfelejtett, kisemmizett, de mégis derűs és értékrendjét szilárdan őrző idős emberként.

Örök példát adva az utódoknak.

 

 

NS-hagyomány Vadas-emlékmise Vadas Gyula
