NS-hagyomány: Újra évfordulós mise Vadas Gyula emlékére

2026.03.20. 14:42
szentmise NS-hagyomány évforduló Vadas Gyula
A két világháború között, Vadas Gyula tulajdonos-főszerkesztő által alapított tradíciót élesztették újra tavaly a mai utódok, akik az idén is ugyanúgy szentmisén és közös fotózáson vesznek részt, ahogyan egykor a legendás elődök.
 

„Vadas Gyula és a Nemzeti Sport olyan történelmi korszakban járult jelentősen hozzá Magyarország sportnagyhatalommá válásához, amikor a trianoni trauma után különlegesen fontos volt a magyarság számára az önbecsülésének visszaszerzése. Ráadásul annak a negyed évszázadnak köszönhetjük elsősorban, hogy a Nemzeti Sport máig a magyar sportrajongók első számú hírforrása és fóruma – mondta a tavalyi emlékmisén Szöllősi György, a sportnapilap mai főszerkesztője, amikor néhány mondatban összefoglalta a jelenlévőknek, hogy miért is jöttek össze a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-templomban, régi hagyományt felelevenítve. – Miként tiszteleghetnénk méltóbb módon Vadas emléke előtt, mint éppen az általa elindított tradíció folytatásával?” 

Ahogyan tehát egykor misét mondatott a zuglói templomban (vagy a kommunisták által 1949-ben felrobbantott közeli Regnum Marianumban) az újságért és az ott dolgozókért a főszerkesztő, úgy gyűltek össze a tavaly is a munkatársak, sportújságírók, szurkolók ugyanott, ahol szerdán, március 25-én Nagy Károly plébános celebrál ismét szentmisét Vadas Gyula emlékére, a magyar sportért és sportsajtóért. A plébános úr maga is régi sportember, a papválogatott egykori oszlopos tagja, aki máig rendszeresen kerékpározik, túrázik és olvasója a sportnapilapnak.

A mise után a Nemzeti Sport munkatársai és a Magyar Sportújságírók Szövetsége jelenlévő vezetői a szintén hagyományos közös fotót is elkészítik a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén.

A szerda délelőtti évfordulós misén és megemlékezésen az örökösök képviseletében részt vesz Vadas Gyula unokája, Vadas Mária, illetve a legendás főszerkesztő dédunokája, Surányi-Vadas Tímea, aki maga is a hagyományok újraélesztésének egyik kezdeményezője volt és tavaly meghatottan köszönte meg a szerkesztőség mai tagjainak a gesztusát. Mint fogalmazott: „Most történt meg a rendszerváltás a Nemzeti Sportnál is.”

A Nemzeti Sport első lapszáma 1903. március 15-én jelent meg és a nemzeti ünnephez kapcsolódva – amely egyben a magyar sajtószabadság ünnepe is – az idén már a 10. alkalommal hívta meg Szöllősi György az elődeit a Főszerkesztők vacsorájára, illetve ugyancsak márciusban folytatódik a NS-mise hagyománya is a jelenlegi főszerkesztő és Surányi-Vadas Tímea magánkezdeményezéseként.

A Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templomba a szerdán 9 órakor kezdődő szentmisére minden Nemzeti Sport-olvasót és sportbarátot szeretettel várnak a kezdeményezők.

 

