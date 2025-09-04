Történelmet írnak a magyar hullámszörfösök: teljes csapat először a világbajnokságon!

A szeptember 5. és 14. között Salvadorban megrendezendő World Surfing Gamesre három férfi és három női versenyző utazhat, akiket a Magyar Hullámlovas Szövetség a tavalyi Hungarian Surf Fest eredményei alapján választott ki. A válogatási rendszer szerint a legjobb három női és férfi versenyző vívta ki az indulási jogot a vb-n.

Bár a magyar hullámszörfközösség a hároméves, összetett rangsort javasolta, így is öröm a kvalifikált csapatnak, akik kiérdemelten képviselhetik hazánkat. A HSF szervezőcsapata évek óta küzd a világbajnokságon való részvétel lehetőségéért, és a hosszas egyeztetést követően ez végre teljes csapattal valósulhat meg.

A világbajnokságra utazó magyar versenyzők

Férfiak: Bakró Zoltán, Pinczés Csaba, Diószegi Zsolt (Cser Noel visszalépése miatt)

Nők: Sebestyén Blanka, Sebestyén Borbála, Lang Lara



