Történelmet írnak a magyar hullámszörfösök: teljes csapat először a világbajnokságon!

2025.09.04. 14:33
Hatalmas áttörés a magyar hullámszörfsport világában: 2025 szeptemberében először képviseli teljes létszámú magyar csapat hazánkat a szakági világbajnokságon.

 

A szeptember 5. és 14. között Salvadorban megrendezendő World Surfing Gamesre három férfi és három női versenyző utazhat, akiket a Magyar Hullámlovas Szövetség a tavalyi Hungarian Surf Fest eredményei alapján választott ki. A válogatási rendszer szerint a legjobb három női és férfi versenyző vívta ki az indulási jogot a vb-n.

Bár a magyar hullámszörfközösség a hároméves, összetett rangsort javasolta, így is öröm a kvalifikált csapatnak, akik kiérdemelten képviselhetik hazánkat. A HSF szervezőcsapata évek óta küzd a világbajnokságon való részvétel lehetőségéért, és a hosszas egyeztetést követően ez végre teljes csapattal valósulhat meg.

A világbajnokságra utazó magyar versenyzők
Férfiak: Bakró Zoltán, Pinczés Csaba, Diószegi Zsolt (Cser Noel visszalépése miatt)
Nők: Sebestyén Blanka, Sebestyén Borbála, Lang Lara


 

 

