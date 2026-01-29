Nemzeti Sportrádió

Fehéroroszország ismét rendezhet nemzetközi versenyeket öttusában

2026.01.29. 16:45
Fotó: Getty Images
A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) feloldotta a tilalmat, így Fehéroroszország megint rendezhet az UIPM védnöksége alatt zajló versenyeket, köztük akár világbajnokságot is.

Feloldotta a fehéroroszokkal szembeni tilalmat a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM), így a kelet-európai ország ismét rendezhet a szervezet égisze alatt zajló versenyeket. Ugyanezt a jogot viszont nem terjesztették ki Oroszországra, amely továbbra sem adhat otthont nemzetközi öttusaviadaloknak. A korlátozásokat az ukrajnai háború 2022. februári kitörését követően rendelte el az UIPM.

A nemzetközi szövetség néhány napja engedélyezte, hogy a 19 év alatti orosz és fehérorosz sportolók az UIPM égisze alatti összes versenyen használhassák nemzeti zászlajukat és himnuszukat. Oroszország és Fehéroroszország felnőtt öttusázói viszont változatlanul a nemzeti szimbólumok nélkül, csak semleges színekben indulhatnak a nemzetközi viadalokon.

 

