Fehéroroszország ismét rendezhet nemzetközi versenyeket öttusában

Feloldotta a fehéroroszokkal szembeni tilalmat a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM), így a kelet-európai ország ismét rendezhet a szervezet égisze alatt zajló versenyeket. Ugyanezt a jogot viszont nem terjesztették ki Oroszországra, amely továbbra sem adhat otthont nemzetközi öttusaviadaloknak. A korlátozásokat az ukrajnai háború 2022. februári kitörését követően rendelte el az UIPM.

A nemzetközi szövetség néhány napja engedélyezte, hogy a 19 év alatti orosz és fehérorosz sportolók az UIPM égisze alatti összes versenyen használhassák nemzeti zászlajukat és himnuszukat. Oroszország és Fehéroroszország felnőtt öttusázói viszont változatlanul a nemzeti szimbólumok nélkül, csak semleges színekben indulhatnak a nemzetközi viadalokon.