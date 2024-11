Az UIPM a szervezet kétnapos, rijádi kongresszusán nevezte meg az UTE sportolóját az év legjobbjának – számolt be róla klubja a közösségi oldalán, ahonnan az is kiderült, hogy Geleta Balázst az év edzőjének nevezték. A nemzetközi szövetség az amerikai Robert Stull személyében új elnököt is választott, a sportvezető megbízatása négy évre szól.