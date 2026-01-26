Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Nemzeti SportNemzeti Sport
Vágólapra másolva!
2026.01.26. 10:39
null
Címkék
NSO olvasottság statisztika
A 2026-os év 4. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A 2026. január 19-től 2026. január 25-ig tartó időszakban majd’ 9.5 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.2 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 22.619).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

NSO olvasottság statisztika
Legfrissebb hírek

Férfi kézi Eb: a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a csoportkörben

Kézilabda
2026.01.22. 09:34

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2026.01.19. 16:37

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2026.01.12. 15:19

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2026.01.06. 15:44

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2025.12.29. 10:57

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2025.12.22. 11:08

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:56

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:16
Ezek is érdekelhetik