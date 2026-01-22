Férfi kézi Eb: a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a csoportkörben

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – pénteken Lengyelországot 29–21-re, vasárnap Olaszországot 32–26-ra legyőzte, majd kedden 24–23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett, és nem vitt magával pontot a malmői középdöntőbe.

Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni.

A legtöbb gólt a C-csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123), a legtöbbet pedig a címvédő Franciaország lőtte (126). Előbbi csapaté volt a legrosszabb, utóbbié pedig a legjobb gólkülönbség (-46, illetve 38).