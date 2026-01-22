Férfi kézi Eb: a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a csoportkörben

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – pénteken Lengyelországot 29–21-re, vasárnap Olaszországot 32–26-ra legyőzte, majd kedden 24–23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett, és nem vitt magával pontot a malmői középdöntőbe.
Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni.
A legtöbb gólt a C-csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123), a legtöbbet pedig a címvédő Franciaország lőtte (126). Előbbi csapaté volt a legrosszabb, utóbbié pedig a legjobb gólkülönbség (-46, illetve 38).
A legpontosabban a szlovénok céloznak: 151 kísérletből 109 góljuk lett, ami 72.2 százalékos hatékonyságot jelent. A magyar csapat 144 lövésből érte el 84 gólját (58,3 százalék).
Palasics Kristóf harmadik lett a csoportkör kapusrangsorában. A német MT Melsungen játékosa 91 lövésből 32-t védett, ennél több hárítással csak a norvég Torbjörn Bergerud (98/34), valamint a feröeri Pauli Jacobsen (108/33) büszkélkedhet.
A svájci Mathieu Seravalli 27 lövésből 12-t védett, ami 44.44 százalékos hatékonyságot jelent. Ebben a rangsorban a dánok kapusa, Kevin Möller a második (49/19, 38,78 százalék), Palasics pedig a harmadik 35.16 százalékkal.
A legtöbb hétméterest – ötöt – a magyar kapus védte ki.
Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben, hiszen a 108-ból kivédett 39 lövés 36,11 százalékot jelent.
A legeredményesebb magyar játékos Imre Bence volt, aki 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba, ezzel a góllövőlista 12. helyén áll. A német THW Kiel jobbszélsője holtversenyben a legeredményesebb büntetőlövő, ugyanis eddig 12 gólja van hetesből.
Fazekas Gergő 12, Rosta Miklós 11, Bodó Richárd tíz gólnál jár eddig. Az élen a portugál Francisco Costa és a georgiai Giorgi Chovrebadze áll 29-29 találattal, az északmacedón Filip Kuzmanovszki pedig 28 alkalommal volt eredményes, de utóbbi kettő nem fogja tudni növelni góljai számát, mert csapatuk nem jutott a középdöntőbe.
17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026
A leghatékonyabb az osztrák Tobias Wagner volt, mivel 15 lövése közül 14 góllal zárult (93 százalék).
A magyar válogatott a malmői középdöntőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden a társházigazda Svédországgal 20.30-tól, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE
Január 23., péntek 18.00: Magyarország–Svájc
Január 25., vasárnap 15.30: Magyarország–Szlovénia
Január 27., kedd 20.30: Magyarország–Svédország
Január 28., szerda 18.00: Magyarország–Horvátország
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Svédország
1
1
–
–
33–25
+8
2
|2. Szlovénia
1
1
–
–
38–35
+3
2
|3. Izland
1
1
–
–
24–23
+1
2
|4. MAGYARORSZÁG
1
–
–
1
23–24
–1
0
|5. Svájc
1
–
–
1
35–38
–3
0
|6. Horvátország
1
–
–
1
25–33
–8
0