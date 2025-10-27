A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

A 2025-ös év 43. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. Az október 20-tól október 26-ig tartó időszakban több mint 6.8 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.3 millió felhasználó találkozott posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 23 137).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.