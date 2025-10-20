Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

2025.10.20. 11:41
A 2025-ös év 42. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. Az október 13-tól október 19-ig tartó időszakban több mint 6.2 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 3.2 millió felhasználó találkozott posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 23 137).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

