Vitorlázás: magyar alelnöke lett az európai szövetségnek

Néhány hónappal azt követően, hogy dr. Hajdu Balázst a Nemzetközi Vitorlás Szövetség a Jogi és Szabályozási Bizottság (Governance Committee) elnökének választotta, újabb fontos pozícióban kezdhette meg a munkát. Ő lett a sportág kontinentális szövetségének az alelnöke – erről a magyar szövetség számolt be a hivatalos oldalain.

„Megtiszteltetés, hogy május elsejétől az Európai Vitorlás Szövetség (EUROSAF) alelnöke lehetek – mondta Hajdu Balázs. – Tavaly novemberben a World Sailing tisztújító közgyűlését követően az ottani elnökségben többségbe kerültek azok, akik hasonlóképp gondolkodnak a vitorlázást, mint sportágat érintő globális kihívásokról, mint jómagam. Ez megnövelte az ázsiómat a sportdiplomáciai területen, a két szervezet szorosabb összefonódásának a jelképeként is jöhetett a felkérés az európai szövetség irányából.”

A korábbi kétszeres olimpikon alelnökké választása már csak azért is óriási dolog, mert Európa a legerősebb kontinens a vitorlázásban. A britek, a skandináv országok, a franciák, az olaszok és a spanyolok mind-mind hatalmas vitorlás nemzetek. Megválasztását maga a World Sailing elnöke, Li Quanhai is a helyszínen követte végig, a nemzetközi szövetség első embere április 26-án népes delegációval érkezett az öreg kontinensre. Ennek a látogatásnak célja volt az európai szövetség új vezérkarának, közte a magyar sportvezetőnek a támogatása is.

„Én vagyok az első olyan vezetője a World Sailing Jogi és Szabályozási Bizottságnak, aki nem angolszász hátterű, angol jogi diplomával bíró, angol anyanyelvű személy. Ezért is tartottam hatalmas megtiszteltetésnek már a World Sailing által nyújtott lehetőséget is. Jogi hátterem miatt az európai szövetség alelnökei közül hozzám fognak majd tartozni a jogi és szabályozási témák, valamint az alkotmányos ügyek. Emellett fontos szerepem lesz a két szövetség közötti információáramlásban is” – mondta Hajdu, aki a MOB-nak is tagja.

Hajdu Balázs aktív vitorlázóként ugyanabban a hajóosztályban alkotott maradandót, mint amiben Berecz Zsombor a tokiói olimpián ezüstérmes lett. 2000-ben Sydney-ben, 2004-ben Athénban képviselte a piros-fehér-zöld színeket finn dingiben, előbb a 15., majd a 23. helyen végzett az ötkarikás játékokon. A két olimpia között pedig sikerrel befejezte a tanulmányait az ELTE jogi karán, Athénba már munkavégzés mellett jutott ki úgy, hogy közben a sportdiplomáciában is elkezdte bontogatni szárnyait.