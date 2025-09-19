Telt házas lesz az 5. Liget Élményfutás

A Budapest Sportiroda (BSI) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az eseményre a maximális 3000 fő nevezett, ennyien vághatnak neki a különleges futóverseny különböző távjainak.

A szervezők kiemelték, hogy a viadal igazi különlegességét az útvonalvezetés adja, amely nem mindennapi élményt kínál. Már a rajtnál elkezdődik a kaland, a résztvevők egy csaknem egy méter átmérőjű vízvezetékcsövön keresztül indulnak el. Az útvonalon a hagyományos versenyektől eltérő, játékos kihívások várják őket: erőpróbaként marmonkannát cipelnek, mászófalon kapaszkodnak fel, gumihegyeken és gumitengeren küzdik át magukat. A pálya áthalad a Néprajzi Múzeumon – egészen annak panorámás tetőkertjéig –, érinti a Magyar Zene Házát, a felújított Millennium Házát, valamint bevezeti a futókat a Vajdahunyad várának ritkán látogatható belső kerengőjébe és a Mezőgazdasági Múzeum csarnokaiba is, de a résztvevők átfutnak mentőautón, Ikarus buszon, hab- és füstalagúton is.

„Egy olyan eseményt akartunk létrehozni, amely a sporton keresztül, játékos módon kapcsolja az embereket Városligethez. A lényeg, hogy az akadálypálya leküzdése mellett az itt található kulturális tereket is teljesen új perspektívából lássák. Egy napra megváltoznak a szabályok, a múzeumban nem kell csendben lenni – átszaladhatsz rajta, egy hatalmas mosollyal az arcodon" – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője. Az eseményt két távon, a 7 kilométeres, 23 élményponttal tarkított és a 3.5 kilométeres, 14 kalandot kínáló útvonalon lehet teljesíteni.