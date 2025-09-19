Töpfner Alexandra: Nagyon jól érzem magam itt

„Jól sikerült a beilleszkedés, egy nagyon jó klubhoz érkeztem. – kezdte Töpfner Alexandra válaszát arra a kérdésre, hogy tetszik neki a romániai élet. – Tetszik, zökkenőmentes volt minden. A szezont ugyan nem a legjobban kezdtük, de van még időnk összeszokni.”
A szeptember 20-i meccsre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.
A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București – Románia)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)
A női válogatott őszi programja
Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16.00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18.00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága
19.00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume
20.30: Magyarország–Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume
16.45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume
14.00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.–december 14.
Holland-német közös rendezésű világbajnokság