Szőnyi Ferenc: A kokárda ott utazott a hátizsákomon a 12500 kilométeres Trans Canada kerékpárutam alatt

A 89 ezer méter pozitív szintemelkedés, a 12500 kilométer és a valamivel több mint 45 napnyi kerékpáros száguldás, amit Szőnyi Ferenc a közelmúltban a Trans Canada kihívás során teljesen egyedül teljesített, elképzelhetetlen kihívások elé állította volna a hétköznapi embert.

Szőnyi Ferenc: „Amikor mindent elmúlt mögötted és semmi nincsen előtted, akkor jössz rá milyen a magány. Két-három nap kell, amíg felfogod, hogy itt nincs segítség, itt nincs kinek szólni. Itt nincs semmi, sem előtted sem mögötted. Volt, amikor a fánkokat a kukára tettem le, mert a világ végén a benzinkutakon nem volt semmi más.

„A magyar kokárda ott utazott velem a hátizsákomon, nekem kell a kokárda, mert büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok és hogy honnan jöttem – meséli büszkén a többszörös világrekorder.

„Itt nem szolgált ki bennünket a civilizált világ. Letekersz egy teljes napot, több száz kilométert, éhes vagy és szomjas vagy és nincs hol enni, vagy inni, mert semmi nincs a környéken. Volt olyan „település”, amelyet ugyan jelzett a GPS, de a település táblán kívül, semmi, de semmi nem volt. Ehhez azért alkalmazkodni kellett, és közben néha túlélni. De nekem mondták barátaim, hogy „Szőnyi Feri, neked az a jó, ami másoknak elviselhetetlen. Nincs a körülmény, amin te nem tudsz túljutni, mert neked az a jó, ha minden rossz” – meséli Szőnyi Ferenc, korábbi butikos és építési vállalkozó, aki ebből inkább azt hangsúlyozza, hogy a rossz körülmények elviselésében, tűrésében vannak, lehetnek átlagon felüli képességei.

„Ha nem volt kaja, mert bezárt a benzinkút, ettem, amit találtam, ilyenkor átáll a szervezet egy gladiátor táplálkozásra és az étvágy felülír mindet, mert csak az a lényeg, hogy energiát nyerjél ki abból, amit találsz. Ha vizes lett a ruhám, abban aludtam, hogy megszáradjon. A Trans Canada alatt 48 különféle helyen hajtottam álomra a fejem és 48 helyen ébredtem fel, ahol azonnal tudnom kellett hol vagyok és esetleg milyen természeti veszélyek leselkednek rám” – meséli Szőnyi Ferenc, aki ezután örömmel mesélt arról az ágyról is, ahova minden éjjel hazavágyott és amelyben az első pihentető alvást átélhette felesége mellett újra itthon.

„Azt mondták az ismerősök, hogy egy más embert fogok visszakapni a Trans Canada után” – Szőnyi Szilvia, Ferenc felesége így emlékszik vissza a kezdeti napokra.

„Figyelmeztettek, hogy lehet medve, farkas és vadkutya, de én azt hittem, hogy ez miért épp vele történne meg mindez? És megtörtént! Remegve hallgattam, amikor aznap például egy farkassal nézett „farkasszemet”, ezután pedig egy cuki, kerekfejű medvével” – meséli Szőnyi Ferenc felesége, Szilvia, aki persze hozzáteszi: „ez csak akkor cuki, ha másokkal történik meg és nem a férjeddel.”

„Szinte a legnagyobb veszélyforrást a kamionok jelentették, mert ott nincs sebességkorlátozás, nem ismerik a többnyire indiai sofőrök a KRESZ-t és halálfélelmem volt, hogy elsodorják ezt a nekik hangyának látszó kerékpárost, mintha ott sem lett volna” – hívta fel a figyelmünket a feleség a váratlan tényezőkre. Szilviának idehaza a komáromi otthonukban valóban csak a napi 24 órás nettó aggódás jutott.

„Hiába csomagoltam gyógyszereket Ferinek, az első, amivel könnyített a hátizsákján, hogy azokat kidobta, az amúgy is előre lefelezett adagot, aztán a civil ruháit, majd a hálózsákját is otthagyta valahol és szinte minden felesleges súlyt. Ennél „csupaszabban” aligha lehetett volna megtenni ezt az embert próbáló távot” – ecseteli Szilvia.

De, hogy egy újabb, szinte beérhetetlen világrekord után mi motiválja tovább még Szőnyi Ferencet, az egy elég sajátos nézőpont: „mindig lopjuk az időt. Nem érünk rá. Így a következő terv az El Camino, de FUTVA” – meséli Szőnyi Ferenc a legújabb és legvadabb tervét.

