F1, Azeri Nagydíj, verseny

2025.09.21. 12:42
Fotó: AFP
Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Azeri Nagydíj őrült időmérőjén, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle meglepetésre Carlos Sainz Jr., míg a második sorból Liam Lawson és Andrea Kimi Antonelli rajtolhat. Lando Norris a 7., a vb-éllovas Oscar Piastri a 9., míg a két Ferrari közül Charles Leclerc a 10., Lewis Hamilton a 12. helyről várja a rajtot. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

AZERI NAGYDÍJ, RAJTSORREND

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:41.117
2.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:41.595
3.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:41.707
4.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:41.717
5.George RussellbritMercedes1:42.070
6.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:42.143
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:42.239
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:42.372
9.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes-
10.Charles LeclercmonacóiFerrari-
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:41.857
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:42.183
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:42.277
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:43.061
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari-
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:42.779
17.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:42.916
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:43.139
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:43.778
Bokszutcai rajt:Esteban Ocon*franciaHaas-Ferrari-
*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten. 
8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:41.223
Időmérő1. Verstappen 1:41.117
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

 

verseny F1 Azeri Nagydíj Formula–1
