F1, Azeri Nagydíj, verseny

AZERI NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:41.117
|2.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:41.595
|3.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:41.707
|4.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:41.717
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:42.070
|6.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:42.143
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:42.239
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:42.372
|9.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|-
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:41.857
|12.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:42.183
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:42.277
|14.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:43.061
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|-
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:42.779
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:42.916
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:43.139
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:43.778
|Bokszutcai rajt:
|Esteban Ocon*
|francia
|Haas-Ferrari
|-
|*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten.
|8. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:42.704
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:41.293
|SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:41.223
|Időmérő
|1. Verstappen 1:41.117
|SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00