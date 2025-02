Schmidt Ádám: Kétmilliárd forintra emeltük a nem olimpiai sportágak központi támogatását

A sportállamtitkár ezt csütörtökön, a Nemzeti Versenysport-szövetség (NVESZ) hagyományos évértékelő gáláján jelentette be. Indoklásul elmondta, ezzel a döntéssel kívánják elismerni a sportági szakszövetségek és a Nemzeti Versenysport-szövetség munkáját. Hozzátette: az NVESZ éves dotációját is megnövelték, és már a tavalyi esztendő végén folyósították a szövetség számára az augusztusi csengtui Világjátékokra való felkészüléshez szükséges támogatást, hogy ezzel is biztosítsák a stabil hátteret a sportolók és az őket segítő szakemberek számára.

Schmidt Ádám kiemelte: a nem olimpiai sportágak a közösségi sport szempontjából is fontosak, hiszen összesen 58 tagszövetség, 3100 tagszervezet és közel 108 ezer igazolt sportoló tartozik az NVESZ kötelékébe. Végül arra kérte a sportszervezeteket, hogy létesítményeikben az emberek minél szélesebb körének biztosítsanak lehetőséget a sportolásra.

Mészáros János, az NVESZ elnöke beszédében emlékeztetett rá, hogy a nem olimpiai sportágak versenyzői 2024-ben összesen 339 érmet nyertek a felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon. Közülük 35 sportág 53 sportolóját találtak alkalmasnak arra, hogy az Év Sportolója elismeréssel díjazzák. Zárásként elmondta, a birminghami Világjátékokoz hasonló jó szereplést vár az idén Csengtuban is, és ha ott a magyar csapat a nemzetek rangsorában bekerül az első tízbe, már elégedett lesz.

Díjat vehetett át többek között a kamion Európa-bajnok Kiss Norbert, Váradi Martina és Andrea Silvestri, a tavalyi budapesti professzionista latin tánc világbajnokság aranyérmes párosa, Kiss Nándor kétszeres világbajnoki arany-, egyszeres ezüst-és bronzérmes uszonyos úszó, valamint a szintén vb-címet nyert aerodance-csapat.

A sportvezetők munkáját elismerő Leyrer Richárd-díjat idén Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke kapta meg.