Asztalitenisz-vb: mindkét magyar érdekeltségű párost dél-koreaiak búcsúztatták Dohában

KÉT MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ PÁROS maradt talpon a dohai egyéni világbajnokság harmadik napjára, a Lei Balázs, Árpás Sámuel magyar, szlovákiai és a Póta Georgina, Sarah De Nutte magyar, luxemburgi kooperáció. A vb-újonc, 18 éves Lei Árpással az oldalán brazil párost legyőzve jutott be a második körbe, ahol a dél-koreai Dzsang Vu Dzsin, Cso Dae Szeong kettős következett. A sportág nemzetközi erőviszonyait ismerők tudják, a világ asztaliteniszsportjában kifejezetten erős „útlevélnek” számít a dél-koreai nemzetiség, ezzel a státusszal általában sokáig el lehet jutni egy-egy versenyen. Erről Dzsang Vu Dzsin hosszasan tudna mesélni, hiszen a legutóbbi két világbajnokságon párosban ezüstérmes lett, igaz nem Cso Dae Szeong oldalán. Utóbbi egyébként két évvel ezelőtt ugyancsak ott állt a dobogón, mégpedig annak harmadik fokán, igaz akkor neki is más partnere volt. Ebből kikövetkeztethető, hogy Lei Balázsék a páros műfajában kifejezetten jártas ellenfelet kaptak, bár e tekintetben a magyar, szlovák duót sem kell félteni, a 2022-es ifjúsági világbajnokságon az U15-ös korosztályban aranyérmet szerzett – nem mellesleg ez volt a magyar asztalitenisz történetének első utánpótlás-korosztályban szerzett világbajnoki címe. Ettől függetlenül a rutin és a tudás mindenképpen az ázsiai kettős mellett szólt, ami az asztalnál is visszaköszönt: a dél-koreai duó végig kézben tartotta a mérkőzést, s a papírformát igazolva három játszmában győzött, s jutott be ezzel a nyolcaddöntőbe.

A mieink dél-koreai napot tartottak Dohában, hiszen a Póta, De Nutte egységnek a Sin Ju Pin, Rju Han Na kettőssel kellett megküzdenie, a tét ugyancsak a 16 közé jutás volt. A túloldalon a közvetlen nemzetközi elithez tartozó, világranglista-10. Sin Ju Pin, valamit a még feltörekvő, emiatt egyelőre kevésbé ismert Rju Han Na állt, a kettejük alkotta páros 30. az aktuális világranglistán. Pótáék a tavaly őszi linzi Európa-bajnokságra álltak össze, akkor a negyeddöntőig jutottak, most Dohában az első fordulóban pedig két meccslabdát hárítva győzték le a szlovén Ana Tofant, Sara Tokic párost. Talán mondani sem kell, itt is az ázsiaiak számítottak a párharc favoritjának, s Pótáéknak nem is sikerült szorossá tenni a mérkőzést, a hetedik helyen kiemelt dél-koreai duó különösebb gond nélkül kvalifikált a legjobb 16 közé, míg a mini magyar küldöttség ezzel befejezte szereplését a dohai világbajnokságon.

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfiak. Páros. A 16 közé jutásért: Dzsang Vu Dzsin, Cso Dae Szeong (dél-koreai)–Lei Balázs, Árpás Sámuel (magyar, szlovákiai) 3:0 (5, 6, 9)

Nők. Páros. A 16 közé jutásért: Sin Ju Pin, Rju Han Na (dél-koeai)–Póta Georgina, Sarah De Nutte (magyar, luxemburgi) 3:0 (3, 7, 4)