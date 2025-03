Pénteki sportműsor: Kecskemét–Debrecen az NB I-ben

Pénteken egy labdarúgó NB I-es bajnokit rendeznek: a Kecskeméti TE a Debreceni VSC-t fogadja, a mérkőzést élőben követhető az NSO-n! Pályára lép a Lyon, a Bayer Leverkusen és a Benfica is a nagy bajnokságokban. A női kézilabda NB I-ben, a férfi kosárlabda NB I-ben és a férfi röplabda Exrtraligában is egy-egy találkozót rendeznek, az elődöntőkkel folytatódik az 1000-es tenisztorna Miamiban, továbbá műkorcsolya-vb, vívás, vízilabda és motorsport is szerepel a pénteki programban.

MÁRCIUS 28., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB I

25. FORDULÓ

20.00: Kecskeméti TE–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

20.45: Strasbourg–Lyon NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

20.30: Bayer Leverkusen–Bochum PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.00: Gil Vicente–Benfica (Tv: Sport1) ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 2. FORDULÓ

19.30: Sepsi OSK–FC Hermannstadt – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB

21.00: Tampa Bay Rays–Colorado Rockies (Tv: Sport2) GOLF

21.10: PGA Tour, Houston Open, 2. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

Katalán körverseny

12.15: 5. szakasz (Paüls–Amposta, 172 km; Dina Márton) (Tv: Eurosport2)

16.00: E3 Saxo Classic, férfiak (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

NÉMET BAJNOKSGÁG

19.00: Eisenach–RN Löwen (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–EPS-Honvéd

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE-MTK

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Fenerbahce (török)–Baskonia (spanyol)

20.00: Alba Berlin (német)–Virtus Bologna (olasz)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Real Madrid (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia)

NCAA

Szombat, 0.00: Michigan State–Ole Miss, March Madness, Sweet 16 (Tv: Arena4)

Szombat, 2.30: Auburn–Michigan, March Madness, Sweet 16 (Tv: Arena4) KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 102, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1) MOTORSPORT

MOTOGP

AMERIKAI NAGYDÍJ

15.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

15.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

16.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

19.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

20.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

21.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4) MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Boston

13.40: páros, szabad program (Tv: Eurosport1)

16.15: jégtánc ritmustánc (Tv: M4 Sport)

17.00: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport1)

23.00: női kűr RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 3. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC SPORTLÖVÉSZET

10 méteres országos bajnokság, Százhalombatta

9.00: légpisztoly. Férfiak, alapverseny

14.00: döntő

12.40: nők, alapverseny

15.00: döntő

17.05: vegyes páros, selejtező

18.10: éremmeccsek TÉLI SPORTOK

11.50: Hódeszka, vb, krossz, Engadin (Tv: Eurosport1)

14.45: Síugrás, világkupa, férfiak, HS 240, Planica (Tv: Eurosport1)

19.20: Hódeszka, vb, big air, Engadin (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

18.00: férfiak, egyes, elődöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Match4)

ATP-challengertorna, Girona

10.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 125-ös torna, Antalya

9.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő VÍVÁS

Gerevich–Kovács–Kárpáti férfi kardvilágkupa, Budapest (BOK-csarnok)

10.00: selejtező

Női kard-világkupaverseny, Kairó

9.00: selejtező

Párbajtőr-világkupaverseny, Marrákes

10.00: férfi selejtező VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

26. FORDULÓ

18.00: PVSK-Mecsek Füszért–BVSC-Manna ABC A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Meddig van vagy lehet beleszólása a szülőnek a sportoló életébe? Pólus Enikő mentálhigiénés szakembert hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Az 1001 (futball)éjszaka legszebb meséi 1. rész: Novotny Zoltán a magyar labdarúgó-válogatott 1001 meccséről

12.00: Bajnokok. A rúdugrás korábbi országos csúcstartójával, Szabóné Molnár Krisztinával beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Vendég: Szarvas Alexandra, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Téma: a magyar csapat Szerbia és Finnország ellen folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Gy. Szabó Csilla, Patai Gergely, Székely Dávid

17.00: Birkózás. Szombaton a parajdi sóbányában rendeznek versenyt. A vonalban: Deák Zsigmond

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás. Kezdődik a hajrá az európai topbajnokságokban. Beszélgetés Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Beszélgetések a Magyar Curling napja alkalmából

19:00: Összeállítás a budapesti férfi kard világkupa-selejtezőiről

19:30: Véget ért a válogatott szünet, folytatódik az NB I. Előzetes

20:00: Közvetítés a Kecskemét–Debrecen labdarúgó NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

22:00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával